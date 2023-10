NAMUR: Hartmann 12 (4x3), Whitted 24 (1x3), Rodrigues 20 (1x3), Hucorne 3, Davreux 3 (1x3), Bully 3, Zelnyte 13 (1x3).

Dix jours après le huitième de finale de coupe de Belgique contre les mêmes Brunehautoises, Namur a remis le couvert ! Si les Mosanes ont pris un peu de temps avant de se détacher une première fois en fin de première mi-temps, à la faveur d’une belle réussite à distance (40-30, 18e), elles ont à nouveau vu les Picardes fondre sur elles au troisième quart, le score passant de 50-39 à 50-54 en moins de quatre minutes. Encore deux points derrière à l’entame de la dernière période, les joueuses de José Araujo, pourtant à sept, ont su trouver les ressources nécessaires pour l’emporter, sous l’impulsion de Carolina Rodrigues et d’une Peyton Whitted retrouvée. "On prend onze points d’avance au début du troisième quart puis nous ne montrons plus rien d’un coup. Alors que nous avions une rotation réduite, les filles se sont heureusement montrées solidaires dans les moments importants et c’est bien là l’essentiel, pointe Aurélien Garraux, le T2 namurois. Après notre déplacement à Lisbonne, qui n’a pas été de tout repos, le plus important était de gagner. Nous ne l’avons pas fait avec la manière cette fois mais on s’en fout. Brunehaut a tout tenté pour nous gêner un maximum et cela a bien failli fonctionner. "

La rencontre d’Eurocup contre Ramla, initialement prévue ce jeudi à Namur, étant annulée à cause des événements en Israël, les Namuroises disposent de quelques jours supplémentaires pour panser leurs plaies avant de se déplacer à Laarne samedi.