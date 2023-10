Arbitre : M Denis.

Cartes jaunes: Gasparoto, Servais, Paquay.

Buts: Kosova (1-0, 19e), Becker (2-0, 83e).

EVELETTE: Prévot, Toussaint, Diamonde, Angiulli, Hadim, Eloy, Marques (54e Dion), Olojede, Kosova (76e Ruth), Ntwali (65e Rosmolen), Becker (87e Jadot).

ROCHEFORT: Barbier, Franckinioulle, Kersten, Brilot (87e Compere), Collin (37e Wauthy), Romnée (55e C. Mahin), Gaspareto, Lorreyn, Geurde, Servais, Paquay (Henrot).

Une semaine après avoir été surpris chez les promus bossiérois, les hommes du coach Olivier Cauz se devaient de réagir, au risque de voir l’écart se creuser en haut de tableau. En face, Rochefort, privé de nombreux éléments, a eu une belle réaction en seconde période, mais sans parvenir à inquiéter le vigilant Prévot.

On ne jouait pas depuis une minute qu’Olojede accélérait dans la surface et se faisait accrocher. L’arbitre indiquait le point de penalty. Eloy le donnait, mais son envoi finissait sur le piquet. Le jeu rapide des visités obligeait les visiteurs à reculer et à la 19e, Kosova se défaisait de deux défenseurs et plaçait hors de portée de Barbier (1-0). Juste avant la pause, Toussaint pensait doubler la mise, mais sa tête était détournée par Barbier. À la 83e, Becker, d’une frappe croisée, tuait tout suspense sur un centre de Eloy (0-2).

"Nous méritons la victoire, explique Olivier Cauz. Face à une belle équipe qui a joué le jeu, cela nous a libéré des espaces. On a eu la réaction attendue et le retour de Rosmolen fait un bien fou à l’équipe."

Du côté de Rochefort, Jérémy Wauthy acceptait la défaite. "La victoire est logique, dit-il. Nous les avons trop respectés en première mi-temps."

Frédéric Rosmolen arborait, pour sa part, un grand sourire. "Je suis heureux de retrouver le groupe après plus de deux mois. Je ne suis pas encore prêt, mais refouler le terrain est un immense plaisir."