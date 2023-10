Arbitre: Bertholet.

Cartes jaunes: Laloux, Remy, Sutchuin, Asaidi.

Carton rouge: Laloux (92e, 2 c.j.).

Buts: Cornet (0-1, 5e ; 3-3, 80e ; 3-4, 89e), Makate (1-1, 18e), Bafdili (2-1, 38e), Berradi (3-1, 59e), Perseo (3-2 pen., 65e).

ROCHEFORT: Lentz, Wilmots (76e Gall), Lazitch, Laloux, Azevedo, Remy, Perseo, Said (70e Chen), Englebert, Akwasi (57e Ouedraogo), Cornet.

UNION SAINT-GILLOISE B: De Bolle, Tshilanda, Asaidi, Bafdili, Safari (78e Delph), Makate, Asri (82e Paulo Lubamba), Sutchuin, Lemaire, Berradi (77e Pinheiro Pinto), Akbib.

Les Rochefortois ne s’attendaient certainement pas à ça. Dès le début de la rencontre, les Unionistes s’appropriaient la possession et se procuraient quelques incursions. Prévenu, Rochefort réagissait grâce à une tête puissante de Cornet servi par Perseo. Déstabilisés par l’impact mis dans les duels par les Saint-Gillois, quelques joueurs se prenaient les pieds dans le tapis du synthétique de Jette. Makate récompensait les efforts des siens d’une superbe reprise de volée acrobatique lors d’un corner dévié dans un premier temps par Asaidi. Lentz gardait Rochefort dans le match en déviant un tir du pied. "On a des rôles bien définis qui ne sont pas respectés. Il faut retenir la réaction", reconnaissait le défenseur central "Sapin" Laloux. Une réaction qui ne se faisait pas attendre puisqu’en seconde période, Cornet déviait un coup franc, mais De Bolle sortait un arrêt réflexe. Safari armait une frappe seul dans l’axe, Lentz détournait une première fois, mais Berradi suivait pour creuser l’écart pour les siens. "Ce qui me dérangeait, c’était le non-respect des consignes. On a fait des changements pour être plus percutant", affirmait l’entraîneur rochefortois, Rentmeister. Plus offensif, Perseo réduisait l’écart sur penalty. Dans la foulée, Cornet voyait sa reprise de la tête repoussée par la transversale. Pendant que les offensives rochefortoises se multipliaient, Gall servait Cornet qui crochetait le portier et recollait au score. Rochefort n’abdiquait pas car Perseo centrait une nouvelle fois et Cornet propulsait d’une tête plongeante le cuir au fond des filets. Une échauffourée éclatait juste après la fin du match entre les deux équipes.

Perseo, en forme après deux assists et un but: "Les passes décisives et les buts ça passe après, mais c’est toujours important d’aider l’équipe. On va travailler sur l’aspect défensif à l’entraînement."