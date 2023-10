Arbitre: Masset.

Cartes jaunes: De Bona, Pierard, Cappelle, Struvay, Lamock, Goossens, Collart, Pétrisot, Vanmackelbergh.

Buts: Pierard (1-0, 31e), Zingle (1-1, 82e), M. Delcourt (1-2, 89e).

CHEVETOGNE: Martinez, De Bona, Grégoire, P. Minon (53e Hanquet), Fournaux, Pierard, Desille, Thonon (84e Dessart), Mohimont, Cappelle, Struvay (66e Mathieu).

FLAVION: Unver, Bodart, Lamock, Mamona (64e Zingle), Goossens, Deghorain (71e Vanmackelbergh), Collart, Pétrisot, M. Delcourt, Pessleux, Hendrick.

Des abords de la zone neutre, maître Morue nous met d’office au parfum. "Après tous nos déboires et nos pauvres résultats, j’attends de mes joueurs qu’ils en remettent une bonne couche. Nous espérons ne pas repartir les mains vides." Et ils vont repartir les mains pleines. Un premier tir de M.Delcourt obligeait Martinez à dégager du poing. Après cette alerte, "Cheve" rentrait mieux dans son match. Supérieurs en taille et, par corollaire, dans les duels aériens, les "noirs" insistaient et les échanges gagnaient en intensité. À la 31e, sur un contre bien orchestré, Pierard était à la récupération et le ballon, via la transversale, était jugé gagnant par le linesman (1-0). Mais chez les "Coccinelles", il manquait toutefois ce petit quelque chose pour faire la différence. La qualité n’atteignait pas un haut niveau. Et il suffisait d’un bon ballon pour que Flavion revienne au score. Ce qui arriva ! À un quart d’heure de la fin, Zingle tentait sa chance. Le ballon passait entre les paluches du gardien et finissait sa course derrière la ligne de but. Dans les minutes suivantes, M. Delcourt tentait le tout pour le tout et son envoi faisait mouche. Chevetogne ne devait s’en prendre qu’à lui-même. "C’est de la nonchalance, il ne suffit pas de paraître pour vaincre !"