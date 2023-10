Arbitre: Jamar.

Cartes jaunes: Lorenzon, Lizen, Erdogan, Bah, Vanhorick.

Buts: Lorenzon (1-0, 28e), Guerri (2-0, 54e).

ONHAYE: De Vriendt, Leclef, Granville, Defresne, Lizen (95e Teklak), Gillis, Gilain, Lambert, Guiot (81e Kembi), Guerri, Lorenzon.

TAMINES: Akou (55e Venturini), Balde (64e Campitelli), Erdogan, Boukamir, Vanhorick, Cagnina, Bah, Almeida (69e Haddouf), Touenti, Moatassim, Luvovadio (90e Bulfon).

La fête a été ternie par une rentrée au vestiaire chahutée samedi soir, à l’Agauche, quand des joueurs de Tamines ont voulu aller "s’expliquer" avec des supporters onhaytois qui venaient de huer copieusement Bah, pour avoir "repoussé" Guerri au coup de sifflet final. "C’est honteux", avouait le coach visiteur Saïd Khalifa, qui fut de ceux à tenter de contenir les plus "excités". "Mes joueurs parlent de cris de singe lancés par les supporters (NDLR: nous n’en avons pas entendu, de notre position). Mais il faut savoir se maîtriser dans des situations pareilles, ne pas répondre. C’est triste." D’autant que certains ont rallumé la mèche plus tard, dans le couloir des vestiaires. Affligeant. "Surtout pour tous les gamins du club qui étaient là, confiait Lionel Brouwaeys. Cela me rappelle un peu notre match pour la montée en D2 à Tournai. Il faut dire qu’ils étaient déjà remontés à balle de guerre pendant le match, en étant souvent à la limite de l’agressivité. Gilain a reçu un coup sur la nuque, on a craché au visage de Lizen… Ils l’ont joué à l’influence. Dommage." Le foot namurois, qui accumule les débordements ces derniers temps, n’en sort pas grandi.

Sportivement, il y a tout de même un gagnant et c’est Onhaye, qui a entériné sa septième victoire et confirmé que son domaine était une citadelle difficilement prenable. Tamines a pourtant essayé de bousculer ses hôtes, par un jeu tout en technique. Mais sans réellement mettre De Vriendt en danger, si l’on excepte un envoi de Cagnina survolant sa cage et une déviation d’un de ses défenseurs qui aurait pu le surprendre. Les Walhérois ont tout bloqué et attendu leur heure pour punir l’erreur adverse. Après une tête de Gilain à côté et une frappe de Guerri nécessitant une parade d’Akou, c’est sur corner que le but tombait. Au premier poteau, Guiot déviait de l’extérieur du pied et Lorenzon concluait en poussant le cuir de la semelle. "J’ai l’impression que ma reprise allait dedans, mais Antho, qui en était désolé pour moi, a bien fait d’assurer le coup, confiait Greg. Jusque-là, on avait fait le gros dos, en reculant un peu et sans concéder beaucoup d’occasions. Puis, la tension a commencé à s’installer, c’est devenu plus physique. Je trouve que l’arbitre a fait ce qu’il fallait. Et, une fois le deuxième inscrit, on sentait que c’était dans la poche."

Le break est survenu à la suite d’une mésentente entre le gardien taminois et un de ses défenseurs. Guerri s’empressait de convertir l’offrande d’une roulette pied droit-tir placé pied gauche. Touché aux côtes, Akou devait quitter le terrain sur civière. Quant à Onhaye, il n’avait plus qu’à gérer. "Ils ont pressé haut au début. Tant mieux, on avait de l’espace dans leur dos. Et, s’ils ont eu la possession, il n’y avait pas de finalité dans leurs mouvements. On a été patients et matures", glissait "Lio".

"Je suis content de la prestation de mes joueurs en possession, mais ils n’ont pas toujours fait les efforts ou les courses qu’il fallait en perte de balle, analysait, de son côté, le coach sambrien. On savait aussi qu’il ne fallait pas leur donner de phase arrêtée dans nos 30 mètres. Et on ne s’est pas créé beaucoup de possibilités, face à un bloc compact et super-organisé. Ceci dit, en tant qu’amateur de foot, je suis déçu du jeu proposé par cette équipe, qui n’aligne pas trois passes d’affilée (sic)."

En attendant, la voilà à portée de la première tranche. "Ce serait bien, mais on veut aussi rester en tête durant tout le championnat", concluait le flanc droit walhérois.