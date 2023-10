Gesves 2 – Ligny 1

Coachés par Vincent Frère suite à la démission de David "Boule" Fiévet lundi passé, les Gesvois se sont payé le scalp d’un des favoris pour le titre. Servais trouvait la faille peu avant l’heure de jeu (1-0, 57e). Le but égalisateur de Drago était annulé pour une position de hors-jeu. Paris égalisait dans la foulée (1-1, 68e). Après l’exclusion du visiteur Autequitte, le but de son équipier Stevens était refusé. Suray faisait 2-1 dans les arrêts de jeu (92e). Après le coup de sifflet final, l’arbitre brandissait la carte rouge aux Lignards Stevens, De Gaspari (T2) et Baugniet (soigneur). "Deux de nos buts ont été annulés. Le second de Gesves est entaché d’une faute de main et d’un hors-jeu. Clou du spectacle, Baugniet a été rougi, alors qu’il n’était même pas là ! Un arbitre peut être mauvais, pas malhonnête", pestait le T1 lignard Jean-Baptiste Bertrand.

Petit-Waret 2 – Arquet 2

L’autogoal de Lemnaru (44e) répondait au but d’ouverture de Sac (0-1, 17e). Dès la reprise, Chantraine faisait 2-1 sur corner (46e). Penoy égalisait (54e). Après l’exclusion du visité V. Duchene (68e), son équipier L. Duchene manquait la conversion d’un penalty (77e). "Paradoxalement, nous avons été meilleurs à dix", précisait le T1 visité, Jean-Philippe Pierre. Notre bilan (6/27) est insuffisant. Nous devons être beaucoup plus constants dans nos matchs. Si nous y arrivons, nous prendrons des points. Le problème est plus mental que physique. L’objectif est le maintien. Trois matchs importants nous attendent. À nous de réagir, comme Petit-Waret sait le faire, en équipe. J’attends beaucoup de celle-ci sur ce mois d’octobre. Si ce n’est pas le cas, je prendrai mes responsabilités."

"La plupart des joueurs de mon ossature sont en D3", rappelle le T1 vedrinois Alexis Gambier, qui déplorait de nombreux absents. "C’est bien là le principe d’une équipe réserve. Le bilan actuel est en dessous de mes attentes, mais, depuis le quatrième match, je n’ai plus mon équipe de l’année dernière, voire celle du début de saison. Je dois sans cesse m’adapter. Nos ambitions sont claires depuis le départ. Je voulais un résultat positif ce week-end."

Sauvenière 0 – Aische 3

Coachés pour la dernière fois par Alain Denil (Olivier Labyoit devrait prendre place sur le petit banc le week-end prochain), les Aischois ont signé un troisième match sans revers grâce, entre autres, à Lempereur (51e) et Jorand (59e et 77e).

Rhisnes 1 – Andenne 1

Le match au sommet entre les deux leaders n’a pas connu de vainqueur. Gilsoul trouvait la faille (1-0). Réduits à dix (40e Mateke), les "Oursons" arrachaient le partage grâce à Compas.

Naninne 3 – Lustin 0

José Toyos absent, les Lustinois étaient coachés par Grégory Gilles. Shahini exploitait une reconversion de Callens (1-0, 22e). Vermeiren servait ensuite Bounajah (2-0, 45e). Sur un assist de Callens, le même Bounajah tuait tout suspense (3-0, 57e). Il s’agit de la première clean sheet naninnoise. "Un succès dédié à Benoît Rigaux, notre capitaine, qui s’est aligné malgré le décès de sa maman. Elle assistait à toutes nos rencontres", précisait le T1 visité, Stéphane Decraux.

Wépion 1 – Jambes 0

Si les Jambois prenaient le premier quart d’heure à leur compte, les occasions les plus franches étaient visitées, via Leruth notamment. Marion délivrait les siens à la 86e.

Eghezée 4 – Ohey 1

Depas ouvrait la marque (0-1). Poskin (1-1 et 3-1), De Coster, buteur et auteur de trois assists (2-1 au repos), et Kessler (4-1) renversaient la vapeur. L’exclusion de Morelle avait sonné le glas des espoirs visiteurs.

Bossière 4 - FCO 3

Premier succès bossiérois grâce, entre autres, à Maisin (1-0, 2e), Rossomme (2-0, 26e), Deblire (3-3, 90e) et Kempinaire (4-3, 93e). D. Monteleone (2-1, 47e), Herbiniat (2-2, 69e) et Salihu (2-3, 86e) avaient renversé la vapeur.

Série B

Haversin 2 – Gedinne 3

Les "Mauves" démarrent pied au plancher et dès la 4e, Hassani trouve l’ouverture. La réplique ne tarde pas et Davin remet les pendules à l’heure, quatre minutes plus tard. Peu après, les Cinaciens renversent la vapeur via un penalty transformé par Wéber. Gedinne met la pression, mais la latte et le poteau viennent au secours du gardien visité. À la 37e, toutefois, Catoul rétablit la parité. Il faut attendre la 80e pour voir Pisvin offrir les trois points aux "Mauves". "On a les cartes en mains pour le gain de la tranche, confie Olivier Cornet. Il faudra toutefois se méfier des voisins de Vencimont."

Havelange 1 – Petigny 2

Le premier acte est équilibré et se clôture sur un score vierge. Après une reprise favorable aux "Mauves", les "Leus" passent la vitesse supérieure et ouvrent le score par Gjorgijevski, qui remet le couvert dix minutes plus tard. Van Crombruggen sauve l’honneur des Havelangeois.

Profondeville 1-Schaltin0

Les Mosans ont confirmé le succès signé à Petigny huit jours plus tôt. L’unique but a été inscrit à la 14e par Lincé.

Onhaye B 1 – Bioul 1

Après un round d’observation, Onhaye prend l’ascendant et Betsem ouvre le score à la 25e. Les Bioulois répliquent et, juste avant le repos, Lecoyer rétablit la parité. Le second acte est plus équilibré. Ferauge galvaude une occasion pour les Walhérois, alors que le gardien visité signe deux arrêts déterminants, sur une frappe de Lecoyer et un coup franc de Servais.

"Depuis le début de la saison, c’est la plus belle équipe que nous ayons rencontrée, lance Grégory Dejaiffe. Menés 1-0, on a réussi à égaliser juste avant le repos. On a davantage resserré les boulons au second acte. Mes gars se sont battu les uns pour les autres. C’est un super point avant d’aller à Pondrôme. Au second acte, on a deux belles occasions par Lecoyer et Servais, mais le gardien a signé deux interventions cinq étoiles. On reste invaincus et on garde un oeil sur le top cinq."

Arnaud Strulens se montrait également satisfait de la prestation de ses joueurs. "La mentalité était très bonne lors des deux entraînements et ça s’est vu ce dimanche. Notre niveau de jeu était très bon, surtout au premier acte. F. Badji et Betsem ont eu les occasions pour tuer le match. Par rapport aux trois dernières rencontres, je suis content du jeu proposé et du résultat. On a moins gardé le ballon."

Tarcienne 2 – Assesse 2

Les visiteurs dominent le premier acte, avec des buts de Libertiaux et Lacourte. Au retour des vestiaires, les "Mauves" haussent le ton. Hernandez relance le suspense à la 70e et Porson arrache le partage en fin de rencontre.

Surice 1 – Pesche 1

Les "Poires" prennent les commandes à la 35e par Gigot. Les "Fromagers" mettent toutes voiles dehors après la pause et Parmentier sauve le partage à la 74e.

Vencimont 2 - Malonne 3

Les Malonnois dirigent la maœuvre au premier acte. Hugo Quandt trouve l’ouverture et Bottaro double les chiffres avant le repos. "Juste avant la pause, on est réduit à dix suite à l’exclusion de Benjamin Hennaux", précise le coach malonnois. En supériorité numérique, les promus retrouvent des couleurs et rétablissent la parité via Salmon, sur penalty et sur coup franc. À cinq minutes du coup de sifflet final, Jeandrain offre les trois points aux "Verts".