Pas moins de 214 athlètes participent aux Foulées des Biwacks, ce samedi, du côté de Petit-Waret. Sur la plus petite distance de 2,5 kilomètres, Stéphane Boursoit et Alice Vantomme se montrent les plus rapides. Boris De Grelle et Céline Mahée s’imposent sur le 5 kilomètres. Parmi les athlètes du 10 bornes, Joachim Libois et Vicky Vanluyten sont les premiers à rallier la ligne d’arrivée.

Festi’Trail Yvoir

Joli succès pour le Festi’Trail, organisé à Yvoir, avec 379 traileurs ce dimanche matin. La plus petite distance de 11 kilomètres voit la victoire de Mathieu Piron et Fanny Lavarra. Après le double de kilomètres dans les jambes, Christian Capelle et Marie Derijcke décrochent les pôles positions. Sur la longue distance de 33 kilomètres, Nathan Delbecq et Julie Garrigue sont les plus rapides.

Jogging de l’ESND à Namur

Le Jogging de l’École des Sœurs Notre Dame, sous la forme d’une boucle de 3,5 kilomètres, réunit 317 joggeurs. Sur la boucle unique, la victoire revient à Arthur Rosière et Juliette Melchior. Après deux boucles, Olivier Mleczko et Apolline Ramboux sont les premiers à rallier l’arrivée. Sur la plus longue distance de 10,5 kilomètres, Naïm Parmentier et Perrine Drygalski s’offrent une nouvelle victoire.

Jogging de l’École Communale Arsimont-Seuris

Le Jogging de l’École Communale d’Arsimont-Seuris attire 134 joggeurs, dont quelques pointures. Sur le petit parcours, la victoire revient à Florent Lacroix et Christelle Charlot, qui fait son retour aux avant-postes. Evariste Colot et Mila Vanderveken s’adjugent la victoire sur la longue distance de 10 kilomètres.

Trail & Corrida de Gendron à Houyet

Près de 400 concurrents sont de la partie pour le Trail et Corrida de la Lesse, à Gendron. Sur la corrida, sur le 5 kilomètres, Nino Braet et Kiona Kairet sont les premiers à rallier l’arrivée. Sur le 10 kilomètres, Firmin Masset et Valentine Mathy s’imposent avec aisance. La version trail, un peu populaire, permet à Mathis Lange et Charline D’Orchymont d’ajouter une victoire de plus à leur palmarès sur le 8 kilomètres, tout comme Jordane Rodrique et Stéphanie Cappelle sur le 16 kilomètres.

Poti’Run

La première édition de la Corrida de Philippeville, appelée Poti’Run, réunit 185 joggeurs. Sur le 5,1 kilomètres, Thomas Février et Elise Taminiau décrochent la victoire. La longue distance, qui ne fait que 8,5 kilomètres, permet à Esteban Erroyaux et Valérie Leroy d’ajouter une victoire de plus à leur palmarès.

10 Miles Run

Pas moins de 37 équipes de 2 à 4 coureurs sont de la partie pour les 10 Miles Run. Chez les messieurs, les "Nobas", avec Evan Noël et Thibaut Bastin, s’imposent, devant la première équipe mixte, formée par les jeunes des Sharks, Manon Mahy, Lidia Depret et Sacha Depret. La première équipe féminine, également des Sharks, est 20e et composée de Virginie Minet, Catherine Nicolas et Clothilde Depret.

Au revoir président !

Après 12 ans à la tête de Comité de l’Olympique Club Andennais, Patrice Pignolet tire sa révérence. Ses 30 années de bons et loyaux service au sein du comité ne s’arrêtent pas totalement pour autant, puisqu’il va garder un pied dans le club en tant qu’entraîneur, bénévole et officiel. Il cède le flambeau à Vanessa Vermeiren, la nouvelle présidente, qui formera un trio féminin avec Delphine Dhoine, la trésorière et Perrine Guillitte la secrétaire.