Arbitre: Moyen.

Cartes jaunes: T. De Becker, Diskeuve, Dasty, Dardenne, Preudhomme, Jacques, Houart, Stas.

But: Wauquaire (0-1, 93e).

BEAURAING: Delobbe, L. De Becker (82e Fallon), T. De Becker, Ansiaux, Suray, Baudoin (74e Ronsijn), Diskeuve (72e Pirard), Broyer, Ferreira (64e Pires), Dasty, Dardenne.

FERNELMONT: Vandenkerckhove, Lunzanga (73e Leblanc), Preudhomme (64e Lakhouil), Quevrin, Sacré, Lorent, Jacques, Houart, Vasseur, Wauquaire, Stas.

Devant une belle chambrée, suite à la présentation de ses équipes de jeunes, Beauraing, qui n’a toujours pas gagné dans ce championnat, voulait à tout prix engranger sa première victoire. De son côté, Fernelmont voulait également redorer son blason. Les jeunes Beaurinois ont eu la mainmise sur la rencontre. Mais en football, pour gagner, il faut marquer. Ce n’est pas faute d’avoir essayé, mais la malchance, les mauvais choix ou le manque de concrétisation ont encore joué en défaveur des visités. Dasty voyait sa reprise finir sur le piquet. Aux 39e et 44e, T. De Becker trouvait Vandenkerckhove sur sa route, tandis que Ferreira mettait au-dessus du but vide. La seconde période était la copie conforme de la première, avec des visités qui se créaient les plus belles occasions, mais ne parvenaient pas à donner une avance méritée aux hommes de Stéphane Toupet. On se dirigeait vers un nul flatteur pour Fernelmont, quand à la 93e, Wauquaire offrait la victoire aux siens, sur leur seule occasion du match. "Cette défaite fait très mal, lachait le coach beaurinois. Nous avons dominé toute la rencontre mais sans marquer." Ce que confirmait l’excellent L. De Becker. "Il nous manque un buteur, on joue bien, mais on n’avance pas." Du côté visiteur, le coach Benjamin Joine reconnaissait la supériorité de Beauraing. "Nous réalisons le hold-up parfait. Ils n’ont pas de chance. On a été inexistants et on gagne." Et le virevoltant Lunzanga d’ajouter: "On joue mal et on gagne, c’est la beauté du football."