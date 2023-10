Le classement des meilleurs buteurs de P1 namuroise : Condrusien à l'attaque du top 3 !

Le Condrusien a fait la bonne affaire du week-end en plantant 5 buts contre Anhée. En effet, Logan Bukran tire son épingle du jeu et prend la première place, ex-aequo avec Lotte (Biesme) et Wauthy (Rochefort B). Un peu plus bas, c'est Emelin Henrotaux qui fait son entrée dans le podium en inscrivant son 4e but. Enfin, tout comme Logan Legros, Leny Jottard pointe à 3 buts après son triplé ce week-end.