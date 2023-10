Gd-Leez B 1 – B.-Villers 1

"Objectif atteint", confie le président profondevillois Gaël Seleck. Etant donné que les deux gardiens se sont montrés à la hauteur, on peut qualifier ce partage de logique. Au repos, c’était 1-0 via Eliott. Après la reprise, Grand-Leez a subi la pression des visiteurs, qui égalisaient par Notte. "Au final, le partage est logique", accorde le coach grand-leezien Fabrice Robaye.

Loyers B 1 – Leuze 4

Au repos, c’était 0-1 via Husquin. Si, à la 54e, Tallier doublait la mise, à la 75e, Sainthuile relaçait le suspense (1-2). "Le match fut équilibré jusqu’à ce moment-là", ajoute Patrick Van Dam. Puis, Leuze creusait l’écart grâce au remuant Tallier.

Spy B 2 – Petit-Waret B 1

Après sa défaite de la semaine dernière à Bois-de-Villers, Spy s’est bien repris, face à des "Biwacks" qui peinent à trouvert un effectif digne de la P3. Au repos, c’était 1-0 via Barry. Si Pellegrino relançait le suspense à la 59e, les visités restaient sereins et fixaient le score à 2-1 par Davin.

St-Germain 4 – Rhisnes 1

Pour Saint-Germain, un succès était indispensable. Et c’était le retour de Bernard Pansaerts sur les terres de son début de saison. La première période était à l’avantage des visiteurs qui, après une réelle occasion du visité Schoonjans, défloraient la marque par Maleve. Puis, c’était une latte pour Schoonjans. Sermoné durant le repos, par le bouillant président Alain Conobert, Saint-Germain montrait un autre visage et renversait la vapeur au fil des minutes par Tonneaux, Schor (penalty) et Boutte. Rhisnes tentait bien d’atténuer la sévérité du score, mais en vain.

"En début de match et durant la première période, on est retombés dans nos travers, confie Mathieu Conobert. Après la gueulante familiale, tout à été meilleur, avec plus de respect des consignes et des changements qui furent bénéfiques. Il faut également souligner que notre “vieillesse” devait être mise à profit par rapport à la jeunesse rhisnoise. Ce succès doit relancer l’équipe."

Du côté rhisnois, c’était évidemment la déception. "J’estime qu’on a été lésés par l’arbitrage visité, regrette Bernard Pansaerts. En seconde période, on ne doit jamais laisser faire notre adversaire. Certes, je peux en vouloir à mes joueurs, car ils n’ont pas été efficaces. Mais, ce dimanche, je suis plutôt scandalisé par l’arbitrage, même si je reconnais que Saint-Germain a été meilleur après la pause."

Boninne 1 - Sclayn 1

Sportivement, le coach namurois Mimo Maselli reconnaissait que le score était logique. Après plusieurs occasions, Boninne trouvait l’ouverture à la 35e, par l’inévitable Léocata. Après la pause, Sclayn se procurait plusieurs occasions, alors que du côté visité, le coach faisait tourner son effectif. C’était logiquement 1-1 à la 77e, par Baudoin. "Même si Sclayn en voulait plus en fin de rencontre, on aurait pu l’emporter", ajoute Mimi Maselli.

Jambes B 0 – Emines 1

À la pause, le marquoir n’était toujours pas entamé. Et Jambes ne déméritait pas. À la 75e, Gego inscrivait l’unique but de la partie, qui était arrêtée peu après, suite à la grave blessure du visité Maxime Bourlon, blessé au genou et transporté à la clinique. Côté visiteur, il faut signaler que deux envois furent repoussés par les montants en première période.

Flawinne 3 – Temploux 3

Score fleuve pour un derby namurois qui n’a connu aucun vainqueur. L’évolution du marquoir: Siscot (1-0), Haubruge (2-0), Verstrynge (2-1), Cambier (2-2), Van Mol (2-3) et Flerers (3-3).

Taviers 3 – Malonne B 1

Logique succès des visités même si, au repos, c’était 0-1 via Mantia. Après la pause, les Eghezéens renversaient les chiffres via Lefèvre, Thiry et Deny.

Série B

Lustin 1 – Naninne 0

Lustin a l’ascendant, mais ne concrétise pas ses occasions. Dès le début de la seconde période, Delforge ouvre le score. Les Naninnois réagissent et se créent une grosse occasion, mais manquent de réalisme. Lutin pousse pour se mettre à l’abri, mais vendange ses occasions. L’entraîneur lustinois, Jonas Gravis, était très content de ses joueurs. "C’était un match compliqué, mais vu ce que nous avons affiché, c’est mérité. Nous avons affronté une belle équipe de Naninne. Enfin, on engrange des points. Notre calendrier est plus abordable qu’en début de saison. J’aimerais qu’on ait entre 15 et 20 points à la fin du premier tour. Rien n’est fait, il faut continuer à travailler, mais la mentalité est parfaite en ce moment." Du côté de Naninne, Marc Hager évoque un off-day de son équipe. "La victoire de Lustin est méritée, l’envie affichée par nos adversaires était bien supérieure. Je savais qu’il fallait se méfier de cette équipe, mais nous sommes tombés dans le piège. Il faudra qu’on affiche un autre visage la semaine prochaine."

Bièvre 2 – Condrusien 2

Les Condrusiens ont la possession, mais ne se montrent que rarement dangereux. Ibraimi fait 0-1 à la 24e. Bièvre égalise par Veriter à la 30e. Colson fait 2-1 juste avant la mi-temps. La seconde période est à l’image de la première, Bièvre laisse la balle à son adversaire et fait mal en contres. Pleugers remet les deux équipes à égalité à la 73e sur penalty.

Anseremme 2 – Dinant 3

Les Dinantais dominent. Léonard débloque logiquement le marquoir à la 22e et Bourtembourg double la mise cinq minutes plus tard. Dinant continue sur sa lancée, mais ne fait pas le break. Anseremme joue le tout pour le tout dans le dernier quart d’heure. Collignon réduit l’écart à la 86e, puis Winschermann égalise à la 91e. Anseremme est ensuite réduit à 8. Dinant pousse et parvient à arracher les trois points sur penalty, par Bourtembourg, à la 102e.

Ciney 3 – Miécret 0

Les Cinaciens ouvrent le score dès la 8e par Lecharlier. Verchuere double la mise à la 26e. Piersoel fait le break juste avant la pause. En seconde période, Ciney a la possession et en profite pour faire tourner. Les visités ont plusieurs occasions d’alourdir le score, mais manquent de réalisme.

Natoye 4 – Sinsin 0

Natoye affiche une nette domination. Conde ouvre le score à la 21e, puis double la mise 15 minutes plus tard. Conde, de nouveau, fait le break à l’heure de jeu. Conde s’offre un quadruplé à la 72e. Rencontre très bien arbitrée par M. Mauro.

Houyet 9 – Rienne 0

Rienne n’avait que neuf joueurs au coup d’envoi. Les visiteurs se montrent valeureux. Cependant, ils n’ont tenu qu’un quart d’heure le 0-0, face à une équipe de Houyet particulièrement en forme. Les buteurs ont été Jacque (5), Ivaldi (2), Demonte et Salmon.

Faulx 0 – Beauraing 4

Beauraing ouvre le score à la 21e par Godefroid. Au retour des vestiaires, Colaux fait 0-2. Dussart en ajoute un et Dehuy enfonce le clou sur penalty.

Assesse 1 – Achêne 1

Les Assessois rentrent bien dans la rencontre. Cependant, Achêne fait 1-0 par Marlair. Assesse se procure plusieurs occasions, mais manque de réalisme. Au second acte, Achêne a une grosse occasion de tuer le match, mais le gardien adverse s’interpose. Frederick permet à son équipe de prendre un point à 5 minutes du coup de sifflet final.

Série C

J.Tamines 4-Et.Tamines 2

Moretti signait un premier doublé avant la pause (2-0). Oostens relançait le suspense passé l’heure de jeu (2-1). Les buts de Moretti et de Cortese (3-2) tombaient coup sur coup. Moretti fixait les chiffres dans la foulée de l’exclusion (deux jaunes) de son équipier El Badri.

Florennes 3 - Biesme B 1

Les "Aviateurs" prenaient un départ de rêve grâce à Adam et à A. Diez (2-0). Le capitaine Collinet tuait tout suspense dans les arrêts de jeu de la première période (3-0). En seconde, les Biesmois prenaient davantage de risques et sauvaient l’honneur via Lomma (3-1). Le suspense aurait été relancé si Kaisin avait converti son penalty.

"Après un bon début de compétition, les difficultés actuelles sont normales, reconnaît Guillaume Collinet, l’un des cadres de l’équipe. Mais les jeunes évoluent bien, ils sont très réceptifs et travaillent bien. Un résultat positif dimanche pourrait lancer définitivement notre saison. Le groupe a marqué sa confiance envers Maxime Raskin, avec mon aide, pour l’intérim de Ludo (Ludovic Diez, NDLR). Tout le monde met du sien pour nous aider dans cette tâche compliquée et l’ambiance est excellente. Nous espérons tous son retour rapidement, mais nous lui laisserons le temps et allons tout donner pour lui ces prochaines semaines. L’objectif est de nous sauver le plus vite possible, pour pouvoir construire un noyau encore plus compétitif autour des jeunes."

"C’était déjà 3-0 au repos. Amorphes en première période, mes joueurs ont fait preuve d’un laxisme défensif inadmissible, pestait le T1 biesmois, Denis Degueldre. Sermonnés au repos, ils ont disputé une meilleure seconde mi-temps."

Flavion 3 - Lesve-Arbre 0

Leroy et Fievez plaçaient les leurs sur du velours (2-0). Malgré leurs efforts, les Lesvois ne parvenaient pas à recoller. Monté au jeu pour Fievez, Hotelet fixait les chiffres dans les arrêts de jeu.

Somzée 4 – Surice B 1

Après quelques rencontres en demi-teinte, les Somzéens, privés de leur coach Frédéric Belle, qui exerçait sa passion du tournage à Louvain-la-Neuve, ont repris leur marche en avant. Hammoud lançait le débat (1-0). Leurquin égalisait avant la rentrée aux vestiaires. Hammoud rendait l’avance aux visités dès la reprise, sur penalty. Houssonloge et l’inévitable Hammoud corsaient l’addition.

Jemeppe 2 – Nismes B 1

Bien servi par Piraux, Croux déflorait la marque, d’une talonnade (1-0). Legrain doublait la mise dès la reprise, sur un nouvel assist de Piraux. Bellenger relançait le suspense à l’heure de jeu. Chaque équipe se créait des occasions. "Trois beaux points, pris contre une solide équipe nismoise qui n’avait perdu qu’une fois", se réjouissait le T1 sambrien, Patrice Marichal.

Philippeville 1 – Denée 1

Piret donnait l’avance à des "Étoilés" qui avaient le tort de ne pas se mettre à l’abri. Avci n’en demandait pas tant et égalisait à la 86e. "Le but denéen est entaché d’une position de hors-jeu flagrante. Nous avons perdu deux points", regrettait le mentor visité, Jean-François Herpers.

Ligny B 2 – Moustier 3

Grâce à ce neuvième succès, arraché dans les dernières secondes, les "Zèbres" remportent la première tranche. Duperoux a répondu au but de Faye. Le même Faye faisait 1-2 à l’approche du repos. Veneziano pensait offrir le partage aux Grognards. C’était compter sans Caubergs, qui faisait 2-3 sur corner, à la 94e.

Pesche B 0 – Auvelais 3

Les visités ont été dangereux en première période, mais se sont effondrés en fin de match. Tahon (2) et le joueur-entraîneur Baume se sont partagé les buts auvelaisiens.