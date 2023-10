Arbitre: Britel.

Cartes jaunes: Adam, Bongiovanni, Chamkha, Lebrun.

Cartes rouges: Bongiovanni (2 c.j., 54e), Salime (79e), Lebrun (2 c.j., 93e).

Buts: Tsongo (1-0 c.s.c, 18e), Chamkha (1-1 pen., 32e), Mba (1-2, 62e), Ndione (1-3, 85e).

COUVIN: Ruth, Sacchetti (74e Tshimpamba), Ghazi, Tsongo, Molle, Chamkha, Lenoir (60e Hammod), Lebrun (72e Guerri), Bongiovanni, Kabamba, Nait-Seghir (60e Sauvet).

PERWEZ: Pletinckx, Ndione, Falzone (70e Salime), Salles, Sardo, Kaminiaris, Lambert, Larontonda, Rebere (70e Sheta), Kocabas, Mba.

Face à une équipe du milieu de classement, les Namurois ont montré de la volonté et davantage d’intensité dans les duels. Mais l’absence de certains cadres s’est faite ressentir dans la gestion du match. Les Brabançons prenaient leur adversaire à la gorge dans la première demi-heure de jeu et ouvraient le score méritoirement, même s’il s’agissait d’un but contre son camp de Tsongo. Passé ce cap difficile, les Namurois montraient du caractère pour revenir au score, Chamkha transformant un penalty justement accordé par l’arbitre.

En deuxième période, les Couvinois se retrouvaient à dix, suite à l’exclusion de Bongiovanni. Malgré ce fait de jeu, ils continuaient à se projeter à l’assaut du but de Pletinckx. Vers l’heure de jeu, Mba surgissait de la tête pour replacer son équipe aux commandes. Sauvet fraîchement monté au jeu tentait un lob du milieu de terrain frôlant l’égalisation, mais le cuir était détourné en corner par le gardien. Ndione finissait le travail des visiteurs, d’une belle frappe imparable en fin de partie (1-3). Le T1 Namurois mesurait les progrès de son équipe, malgré la défaite: "L’objectif était de rester sur la continuité de ce qui avait été montré à Tamines et poursuivre ce microcycle, où l’on pouvait améliorer le contenu. Cela a été compris et assimilé par les joueurs, même si malheureusement, on termine sur une note négative. Il y a encore des étapes à mettre en place. Autre handicap, nous avons à l’infirmerie deux ou trois joueurs constituant la colonne dorsale de l’équipe. On compose avec ce que l’on a et cela demandera de la patience. Il faudra continuer à travailler et cela payera."