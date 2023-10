15-27, 5-14, 6-18, 14-24.

NATOYE B: Delvaux 0, Masson 3 (1x3), R.Arts 1, Bouvier 7 (1x3), Gilkinet 5 (1x3),Gilson 3, Mention 3 (1x3), Clabodts 4, Despeghel 0, Lambert 3 (1x3) Giaux 11, Scaillet 0.

BONINNE B: Gilliard 5 (1x3), Laloux 5, Delahaut 6, Philippe 4, Lakkerwa 4, Brus 12, Deroisy 8 (1x3), Fivet 13 (1x3), Hubaut 16.

Au tour des équipes "B" de clôturer les festivités natoyennes. Tout comme leurs homologues de R1, les Boninnoises l'ont emporté assez aisément face à des Condrusiennes qui ont tenu 10 minutes. "Natoye était très chaud durant ce premier quart, je m'en méfiais", souligne le coach boninnois, Florent Seidoff. De fait, les "Bleues", pour l'occasion, suivent la cadence offensive des Namuroises avec trois bombes du trio Masson-Gilkinet-Lambert. Cependant, Boninne est déjà un ton au-dessus et la réussite offensive tout comme la supériorité dans le jeu intérieur avec Hubaut-Brus se font ressentir au marquoir qui affiche déjà 12 points d'écart (15-27). Les "Abeilles" haussent le ton défensivement et les carences offensives locales sont marquantes. 4 petits points en 10 minutes et la messe est dite au repos (19-37). La reprise est sur le même acabit où le rouleau compresseur boninnois fait des merveilles. Via 25-55, la barre des 40 points est atteinte dans le dernier quart où le succès de Boninne ne fait pas l'ombre d'un doute. Toutes les filles de Florent Seidoff ont noirci la feuille de marque, preuve de leur collectif. "Les filles n'ont pas eu un moment de lâchement, se réjouit le coach boninnois. On voit sur le terrain que les automatismes se trouvent et ça fait plaisir." Pour Natoye c'était trop fort. "Comme je l'avais dit en avant match, les forces boninnoises ont fait mal, soulève Amory Cleymans. Il faut que les filles s'adaptent au rythme de la R2... Avec 40-45 points, on ne peut pas gagner un match."

Alleur-Profondeville 79-47

15-13, 23-15, 26-12, 15-7.

PROFONDEVILLE: Delveaux 2, Didion 1, Lizin 10, Arnould 4, Bouillon 1, Flahaux 2, Gaux 6, Bouchat 14, Bernard 7.

L’entame de match est importante, Jordan Mouchart le rappelle souvent à ses filles. Les Sharks l’ont compris et sont au contact des Liégeoises dans un premier quart équilibré (15-13). Petit à petit, les Mosanes lâchent et Alleur n’en demande pas tant. Si tout est encore possible au repos (38-28), tout est plié dans l’important troisième quart. Les Profondevilloises encaissent un sévère 26-12 et ne reviendront jamais dans la rencontre. Le derby de la semaine prochaine face aux voisines de Loyers, en meilleure posture, sera hyper important.

Loyers-Templeuve 45-40

18-15, 14-10, 2-7, 11-8.

LOYERS: A.Ernoux 7, Bricq 6 (1x3) Derochette 3, Gailly 2, Gérard 4, Moeys 6 (2x3), Hubin 2, Frocheur 0, J.Ernoux 4, Dandois 11.

Première période équilibrée entre les deux équipes mais les Namuroises font le jump nécessaire pour prendre les devants au repos (32-25). La seconde période est beaucoup moins prolifique. Avec seulement 2 points, Loyers est dans le dur mais garde une légère tête en vue d’un dernier quart géré comme il se doit par les filles de Jean-Jacques Jacobs qui sont prêtes pour le derby très important face à Profondeville.