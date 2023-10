Bon pour le moral

Cartes jaunes: Misse Misse, Gregroire, Igot, Longin, Legrand, Kone.

Buts: Boreux (0-1, 21e), Herman (1-1, 43e), Leclercq (2-1, 56e), Brouir (2-2 pen., 60e), Nazé (3-2, 75e).

DINANTAISE: Delaite, Makuanga, Taminiaux (70e Dujardin), Herman, Fontaine, Nazé, Kone (65e Colot), Igot, Richard, Agnelli (85e Misse Misse), Leclercq (80e Colin).

GRAND-LEEZ: Legrand, Fournier, Grégoire, Evrard, Kindermans, Brouir, Longin (65e Depireux), Ligot, Gilissen (85e Van Bets), Piazzalunga (85e Piret), Boreux (80e Ayika).

Dans ce duel entre deux équipes en manque de confiance, ce sont les Dinantais qui se sont imposés méritoirement, au terme d’une rencontre riche en rebondissements.

Dès l’entame du match, les Copères étaient dominants, mais Boreux, en contre, donnait l’avance à ses couleurs.

Survenait alors le tournant du match. Le referee sanctionnait une main involontaire dans le rectangle dinantais.

Delaite sortait, à nouveau, le grand jeu et déviait la frappe de Longin.

Revigorés par ce fait de match, les joueurs de Vincent Strobbe poussaient et, sur un centre tir venu d’ailleurs, Herman égalisait à la 43.

En seconde période, la RUSD se montrait plus inspirée dans la construction, à l’inverse des Grand-Leeziens privilégiant un jeu long, trop stérile.

Le penalty manqué a fait mal

Alors que Leclercq donnait l’avance aux siens, les visiteurs se voyaient octroyer un second penalty, cette fois convertit par Brouir.

Avec la montée de Colot, les visités se montraient plus pressants et étaient délivrés via Nazé, offrant trois points importants à ses couleurs.

Lucide, Rudy Verkamer reconnaissait la victoire des Dinantais. "Le penalty manqué a fait du mal, sans compter le but de Herman. À nous de travailler et de relever la tête."

Vincent Strobbe était ravi, pour sa part. "Une prestation aboutie, qui donne un boost pour le moral."