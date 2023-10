Avec un triplé de Jottard

Cartes jaunes: Lambrechts, Beaufayt.

Buts: Étienne (0-1, 30e), Bukran (1-1, 33e), Jottard (2-1, 44e ; 3-1, 48e et 4-1, 50e), Henrotaux (5-1, 53e), Antoine (5-2, 69e).

CONDRUSIEN: Minet, Ax. Defays, Legros, Maillard, Warzée (70e Piraux), Nijskens (60e Kouadio), Henrot (70e Vestens), Jottard, Kleinkenberg (60e Lambrechts), Henrotaux, Bukran.

ANHEE: Galand, Camara, Marchal, V. Dubois, Joaris (60e Ravet), Hosselet, Beguin (60e Beaufayt), J. Dubois, Weynant (60e Antoine), Étienne, Frérotte (50e Daniel Nama).

Après des essais de Jottard et de Henrotaux côté visité, ce sont les visiteurs qui ouvrent la marque, à la demi-heure, sur leur première occasion. Minet négocie mal un long coup franc botté dans son rectangle. Étienne en profite et ouvre le score. Dans la foulée, Bukran, bien servi par Warzée, devance la sortie de Galand pour placer une tête victorieuse. Beguin touche le cadre. En face, Jottard ne loupe pas la cible.

Dès l’entame de la seconde période, Henrotaux est à l’assist pour Jottard, qui enroule une frappe dans la lucarne. L’ailier des "Verts" s’offre un triplé à la 50e. Très bon, Henrotaux y va aussi de son petit but à la 53e. La coupe est pleine pour Anhée, qui ne va pas abdiquer À la 68e, un long dégagement de Galand surprend la défense visitée et Basile en profite pour lober Minet. Anhée tente de pousser, mais en vain. Le Condrusien contrôle la fin de match, même si Minet doit encore intervenir sur une ultime occasion de Basile. Victoire logique et méritée pour les "Verts". De quoi ravir l’homme du match, Lenny Jottard. "Cela faisait longtemps que j’attendais de marquer. Cela fait plaisir et on peut dire que c’est un soulagement. Notre victoire est méritée et logique. Nous avons été au-dessus tout au long du match."