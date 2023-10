Arbitre: Gaillard

Cartes jaunes: Depotter, Sanchez, Colin, Mauléon.

Buts: Cordioli (1-0, 18e), D. Bajraktari (1-1, 46e ; 1-2 pen., 88e).

NISMES: Eugène, Delpire, Depotter, Nava, Horé, Hallaert (48e B.Fraiture), Lamort, Cordioli (70e F.Boudin), Sanchez (84e Minet), L. Maistriaux, F. Maistriaux.

LOYERS: Salmon, Sbaa, Crevits, Dandoy, Colard, D. Bajraktari, Tadjenant, Déli Bajraktari, Richir (62e Mauléon), Collard (69e Mathy), Craps (62e Sautin).

Rencontre entre deux noyaux aux dents longues. Le match part au quart de tour. À ce rythme, on ne risque pas de s’ennuyer. Nismes commence par en imposer un tantinet. Mais Loyers, par Deart et Déli Bajraktari reste on ne peut plus dangereux lorsqu’il contre. Contre toute attente, les "Bleus" insistent et obtiennent plusieurs corners, ça devrait rentrer. À la 18e, Cordioli s’infiltre et place hors portée de Salmon: 1-0.

Dans le feu de l’action on confond parfois vitesse et précipitation. Les visiteurs répliquent, mais Hallaert et les siens montent bonne garde. "Vous courez comme des oiseaux sans tête !" lance le bonhomme Beguin à deux de ses ouailles. Cette tête ils vont la sortir de l’eau en deuxième mi-temps.

Remontada en deuxième mi-temps

À la 46e, sur le premier corner en leur faveur, le Deart Bajrak, bien placé au second piquet, égalise: 1-1. Tout reste à faire.

Et Nismes va passer un mauvais dernier quart d’heure. Sur une tête de Mathy, Eugène va tout d’abord rechercher dans la lucarne. Puis sur l’une des dernières offensives, Deart est accroché dans le rectangle et se fait justice: 1-2. Qu'ajouter encore ? "Vous savez, nous expliquait par la suite le capitaine Nava Fernandes, nous devons tuer ce match en première période. Nous avons hérité de plusieurs occasions, sans les mettre au fond. Nous sommes retombés dans nos travers avant d’offrir la gagne à l’autre"