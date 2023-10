BIESME: blessés: Lotte et Dubois ; suspendu: Nitelet ; retour: Depamelaere SPY: blessé: Murrone ; incertain : Lisman ; retour: Duchesne

Invaincus depuis quelques matches, les Biesmois ne rassurent tout de même pas avec deux partages consécutifs dont un récent obtenu à la dernière seconde à Anhée. "Il est vrai qu’on n’arrive pas à décoller et on ne profite pas des résultats de nos adversaires, souligne le coach djobin, Olivier Defresne qui devra se passer de son offensif, Amaury Lotte, victime d’une pointe à l’adducteur et qui risque d’être absent quelques semaines. En face, Spy respire la confiance et n’est plus qu’à un ou deux points de la tranche. Il faudra une nouvelle fois batailler face à un bloc bas, je commence à en avoir l’habitude cette saison."

Chez les Spirous, on ne s’emballe pas et on garde la tête froide pour un Rudy Anciaux qui retrouvera quelques têtes connues de son passage au stade de la Tourette d’il y a 5-6 ans.

"Dans les joueurs, il ne reste qu’Alex Fabris et Lotte, mais dans le staff, il y a toujours Fred Marchal, William Maniquet et Oli Defresne qui était dans le comité, explique-t-il. Pour nous, si tout va bien pour le moment, on ne sait pas quand nous allons manger notre pain noir. Si nous n’avons besoin que d’un point pour le gain de la tranche, il faut tout de même aller le prendre contre Biesme ou Loyers. Pas de pression, mais on jouera pour ne pas avoir de regrets au bout des 90 minutes."

Dinantaise - Grand-Leez

Resserrer les boulons

DINA NT : blessés: Leyssens, Daxhelet ; suspendu: Michel.

GRAND-LEEZ: blessés: Barry, Boigelot, Gilles ; incertain: Boreux ; suspendu: Francotte.

Vincent Strobbe se méfie du réveil des hommes de Dany Verkamer: "Après leur victoire le week-end passé, ils vont vouloir confirmer. À domicile, après une grosse déception au vu du déroulé du nul à Fernelmont, c’est à nous de prouver notre valeur en l’emportant. À la lecture des chiffres, on marque pas mal, mais on encaisse trop de buts. Il faudra serrer les boulons derrière pour envisager un résultat positif." "Ce déplacement à Dinant tombe à point, précise le mentor grand-leezien Dany Verkamer. Le match ne sera pas facile, contre une équipe qui, comme nous, est un peu en recherche de confiance. Nous espérons signer un second succès consécutif. Nous ne pouvons pas nous reposer sur notre dernière victoire. On doit confirmer."

Samedi, 20 h.

Meux B - Bossière

Second derby d’affilée pour Meux

MEUX: blessés: Bodart, Cloots, Lecomte ; suspendus:Delcorps, Van Vyve.

BOSSIÈRE: absent:Bernard.

Après le revers de dimanche dernier à Grand-Leez, c’est un second derby d’affilée qui attend les ouailles de Clément Moors. "Nous sommes passés au travers, admet le T1 Meutis. Après ce off-day où nous avons manqué de la saine agressivité, nous savons ce qu’il ne faut pas faire pour venir à bout de cette équipe de Bossière capable du meilleur comme du pire. À domicile, nous cartonnons actuellement. Nous sommes donc plutôt confiants. " "Nous devons confirmer notre succès, un peu inattendu contre Evelette-Jallet, espère le T1 bossiérois Michaël Noël. Nous n’avons pas encore réussi à enchaîner, car après un bon match, nous avons tendance à disputer une moins bonne rencontre. J’aimerais que nous poursuivions sur notre lancée, dans l’attitude, le respect des consignes et le jeu, contre une très belle équipe qui réalise un gros début de saison. "

Dimanche, 15 h.

Beauraing -Fernelmont

Confirmer par une victoire

BEAURAING: blessés: Groge, Robert ; absent:Minet.F ERNELMONT: blessés:Carpiaux, Mparsakis, Sacré K., Beguin, Van De Sande. Incertains:Lorent, Quevrain.

Toujours orphelins de victoire, les hommes de Stéphane Toupet voient en la venue de Fernelmont une occasion de glaner un premier succès. "Tout dépendra de la mentalité affichée, mais si nous parvenons à reproduire nos prestations face à Flavion et Rochefort, alors nous aurons certainement des occasions pour l’emporter. Fernelmont souffle le chaud et le froid mais, quoi qu’il en soit, nous devons faire le maximum pour lancer notre championnat", confie le T1 beaurinois.

C’est une équipe hesbignonne déforcée qui se rend chez la lanterne rouge de la série. Après 4 matches sans victoire, il est temps de prendre les 3 points: "que ce soit par la porte ou par la fenêtre, explique Benjamin Joine. On galvaude trop depuis le début. Avec plus d’efficacité devant, on fera peur à beaucoup d’équipes."

Dimanche, 15 h.

Condrusien - Anhée

Avec le cœur et les tripes !

CONDRUSIEN: blessé:Lecomte. ANHÉE: absents:Dubois et Delhauteur ; blessé:De Maglie.

Éric Jonckers ne se voile pas la face: "Nous allons au-devant d’un match plutôt compliqué. Nous connaissons l’adversaire, ce n’est pas le premier venu et il faudra donc être à notre meilleur niveau. Jusqu’à présent nous avons réussi notre retour parmi l’élite provinciale. La semaine dernière encore, nous loupons la victoire lors de l’ultime minute ! Nous allons donc essayer de continuer notre route en jouant crânement notre chance, comme à chaque fois." "C’est un match super important au vu de notre défaite de la semaine passée à Loyers. On sait que si on veut revenir dans le bon wagon, cela passe par une victoire face à Anhée. Ce ne sera pas simple, car c’est une équipe difficile à manœuvrer et qui joue avec un gros cœur", indique le défenseur Arnaud Hébette qui, non repris mais très concerné par le sort de son équipe, ira jouer avec l’équipe B.

Samedi, 20 h

Chevetogne - Flavion

Remettre le travail sur le métier

CHEVETOGNE: incertain:Dessart ; blessés: Jugnot, Cowez, Sevrin ; suspendu:Simon.

FLAVION: retours: Zingle et Cheront

Michaël Desille, le coach de Chevetogne, n’est pas homme à se leurrer: "Je n’ai rien à reprocher à mes gars lors de notre visite chez le leader. De ne pas avoir mis toutes nos occasions au fond. Nous nous devons de jouer les 3 points. Nous devons convaincre par la manière et la mentalité. J’espère qu’ils auront à cœur de repartir de l’avant. Surtout à domicile. Mais Flavion aussi est en quête de points ! " Déplacement compliqué pour Flavion, mais Eddy Morue est rassuré par ses troupes après les deux entraînements de la semaine. "Mon message semble passé, car nous étions 16 mardi à l’entraînement, c’est plus agréable de donner une séance avec un groupe plus fourni, explique-t-il. Cela se joue sur des détails le football, encore une fois dimanche, avant le premier but nismois, ça aurait pu être 2-0 pour nous. Il faut continuer à se battre."

Samedi, 20 h.

NISMES - LOYERS

Nismes a repris confiance

NISMES : blessés:Broutin ; suspendu: A.Fraiture ; retour: Eugène

LOYERS: absents:Bouyaalan, Scaffidi, Lampecco ; blessés: Delens, De Fraipont.

En renouant avec le succès contre Flavion, les Crayats ont repris de la confiance avant d’accueillir les Loyersois. "Cela risque d’être un autre niveau que dimanche dernier, signale l’entraîneur nismois, Sam Cabaraux. Mais les joueurs m’ont montré un beau visage à Flavion et les joueurs du banc ont montré qu’on peut compter sur eux. Je bénéficie d’un groupe complet."

Dans le onze titulaire de Loyers, rien n’est sûr. Les absences de Bouyaalan et Scaffidi pourraient profiter au jeune Seutin. En défense, Craps pourrait aussi faire son entrée. Contre Condrusien, les Bleus ont bien joué mais sont passés par la petite porte. À Nismes, il faudra être costaud pour rester dans la course au Top 3.

Dimanche, 15 h.

EVELETTE - ROCHEFORT B

L’infirmerie est vide à Evelette

EVELETTE: suspendu: Boussate.

ROCHEFORT: absents: Collignon, Leleu ; blessés:E.Mahin, Collin, Feye, Codutti, Capouet.

"J’aurai des choix à faire ce week-end, explique Olivier Cauz. Je n’ai actuellement plus aucun joueur à l’infirmerie, même Frédéric Rosmolen s’entraîne à nouveau . Contre Rochefort, ce sera à nouveau un match compliqué, opposant deux belles équipes. Le début de rencontre sera très important, il faudra répondre présent dès l’entame de celle-ci." "C’est un match que tout le monde a coché dans son calendrier avant le début de la compétition, avance le coach rochefortois Grégory Servais. Nous savons dès le départ que cette rencontre sera très compliquée au vu de la qualité de nos adversaires qui, qui plus est, voudront rapidement réagir après leur défaite surprenante du week-end dernier à Bossière;"

Samedi 20h30.