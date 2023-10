Arbitre: Bertholet

ROCHEFORT: blessés: Gosselain, Uhia ; incertains: Lazitch, Fiore, Said.

Défait par le leader invaincu, Mons (0-2), Rochefort veut se refaire une santé rapidement. Les Unionistes savent désormais que les détails se paient cash en D2 et leur ont peut-être déjà coûté quelques points, même si le club famennois occupe la deuxième place du classement. "Le début de saison n’est pas exceptionnel mais bon tout de même, constate le défenseur Sapin Laloux. On a vu que tout le monde peut battre tout le monde ". Rentmeister et ses hommes ne devront pas se laisser avoir par l’Union, d’autant qu’au classement, le peloton de tête se bouscule juste derrière eux. "Si on perd ce week-end, on peut redescendre vers la dixième place. Il faut se méfier de l’Union, une équipe qui fait très bien tourner le ballon. Il ne faudra pas trop leur donner confiance", affirme Laloux, qui ne sait pas encore avec qui il sera associé au cœur de l’arrière-garde rochefortoise, Lazitch et Fiore étant incertains.