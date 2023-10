Arbitre:Desimpele.

CINEY: retour: Michels ; suspendu: Bruckner ; i ncertain: Dehon.

ARQUET: blessés: Karabagli, Vuza ; retours: Benothman, Martin, A. Mathieu ; incertains: Delmarcelle, Pairon.

Ciney et Arquet vont disputer leur deuxième derby de ce championnat. Si les Cinaciens doivent effacer une mauvaise entame de compétition, de leur côté, les Vedrinois vont tenter de confirmer leurs deux dernières et encourageantes sorties face à Manage et Schaerbeek.

Le capitaine visité Thibaut Otte et le médian vedrinois Jean Mathieu, par ailleurs deux anciens joueurs de Meux, n’ont qu’une idée en tête, la victoire.

Quel premier bilan tirez-vous après sept journées de championnat ?

T. Otte: c’est évidemment un bilan plutôt négatif car du point de vue comptable, on est très loin de nos objectifs. Du point de vue du collectif, on n’a pas encore montré assez de caractère. Dommage, car on a souvent pris les devants au marquoir avant d’être rejoints et même dépassés.

J. Mathieu: pour un promu, ce n’est pas mauvais même si l’équipe mérite plus de points, des points perdus stupidement comme ce fut le cas à Perwez et face à Aische. Ceci dit, l’équipe est en pleine confiance même si elle manque un peu de réalisme.

Quels sont vos objectifs ?

T.O.: viser la colonne de gauche avec un mois d’octobre qui est très important. Mais si on perd encore trop de points, cela deviendra compliqué. Il est donc grand temps d’engranger les points afin de ne pas tergiverser et devoir jouer le maintien.

J.M.: prendre le plus de points possible pour un club qui le mériterait. Au vu de la valeur du groupe, j’estime qu’on peut viser la colonne de gauche, voir le Top 5. Même si on n’a pas encore joué toutes les équipes de la série.

Votre avis sur le derby de ce samedi ?

T.O.: il doit nous servir de déclic car on n’a plus le droit à l’erreur. Quant à Arquet, où je connais plusieurs joueurs comme Giresse Mwemwe, Florent Gillet et Jean Mathieu, c’est une équipe qui propose du beau jeu. À nous d’essayer de la contrer.

J.M.: Ciney reste une très belle équipe qui possède plus de maturité que la nôtre vu qu’elle évoluait déjà en D3 la saison dernière. Je prévois un match disputé car les deux équipes doivent engranger les points.

Ce que les coachs disent du derby

Manu Rousselle (Ciney): "C’est évidemment un match très important, de plus à domicile. Ce samedi, on n’a pas d’autre choix que de l’emporter. Il s’agira donc de bien mettre son bleu de travail et d’éviter les erreurs individuelles."

Denis Sulejman (Arquet): "Un derby est toujours un match intéressant. Mais attention à Ciney qui présente une belle équipe même si pour l’instant cela ne tourne pas comme elle le souhaiterait."