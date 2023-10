Mais, à une mauvaise répétition succèdent parfois des représentations réussies. Et c’est ce qu’ont réalisé l’ailière et ses équipières en alignant quatre succès en championnat. "Pour le moment, tout va bien. Oui, pour les Anversoises, c’est l’inverse (NDLR: 2 points sur 12). C’est assez bizarre, car je me souviens avoir vu de bonnes joueuses en face, et notamment une numéro 9 qui avait été monstrueuse."

La confiance penchera donc du côté bougeois, ce dimanche. "Mais on ne peut jamais être trop sûr de soi, tempère l’ex-Jemeppoise. Ce qui est bien, c’est que toutes les filles du noyau se valent. Cela augmente les possibilités de changements pour le coach." Cela accroît aussi la concurrence interne. "Moi, j’aime bien. Cela me motive encore plus et me pousse à me donner à fond à l’entraînement et en match. Si je me rate, je sais qu’il y a quelqu’un prêt à me remplacer. Et, après, c’est à moi à réagir directement."

Cette belle entame élargit en tout cas les perspectives. "Valérie El Houssine nous voit dans les trois premiers. Moi, je pense que, si on continue à se battre comme cela, on peut atteindre le top 5. C’est même dommage d’avoir connu un peu de relâchement lors de nos deux victoires 2-3. Si on avait été plus régulières et plus stables en réception lors de ces matchs, moi la première, on n’aurait sans doute pas concédé de points."

À noter que Laure Wayembercg a reçu le feu vert de son ostéopathe et sera donc de retour.