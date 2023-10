Arbitre: Arcoly

MEUX: blessés: Mazy, Paulus ; retour: Farikou ; non repris: Rosy, Coquelle, Jaspard et Renzulli.

HAMOIR : blessé: Biersard.

L’embarras du choix, pour un coach, c’est un luxe. Mais parfois aussi un crève-cœur. Jeudi soir, au terme du dernier entraînement de la semaine, Laurent Gomez est resté longtemps dans son vestiaire avec son adjoint Nicolas Mazzier et le coach de la P1, Clément Moors, avant de cocher les 15 noms qu’il inscrira sur la feuille face à Hamoir. "C’est la première fois que je prends autant de temps avant de trancher, confirme le coach meuti. Ce fut très compliqué. C’est toujours difficile d’écarter des joueurs, encore plus quand tout le monde mérite de jouer. Il y a un côté sportif à gérer mais aussi humain." Jeudi, deux noms sont souvent revenus dans la conversation: Coquelle et Rosy, finalement à nouveau écartés. "C’est une situation du moment et cela changera à coup sûr dans les prochaines semaines, explique Laurent. On a notamment quatre joueurs à deux jaunes. Mais c’est clair que c’est dur de ne pas les reprendre."

Absent du groupe depuis le match face à La Louvière le 13 septembre, Ciryl Rosy attend son heure. "J’ai revu le Ciryl que je veux voir à l’entraînement, poursuit Laurent. Et je ne suis pas le seul à avoir remarqué qu’il avait faim et envie. J’ai discuté avec lui, il sait ce qu’on attend. Son boulot n’est pas toujours évident la semaine et cela joue. Mais sur ce que j’ai vu jeudi, il va réagir et retrouver son meilleur niveau." Ciryl le reconnaît, après sa suspension d’un match, il a connu une baisse de forme: "Mais j’ai fait une bonne semaine d’entraînement, explique Ciryl. L’équipe gagne et le coach continue comme ça, c’est le choix du coach. Bien sûr que ça ne me fait pas plaisir mais je ne vais rien lâcher." Son équipe non plus car le staff a promis d’offrir un petit souper en cas de 16 sur 18. Meux est à 9 sur 9.

Pour rappel, avant le match, les différentes équipes de jeunes du club seront présentées.