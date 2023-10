Arbitre: Loockx.

NAMUR: blessé: Iscaye, Khaida ; suspendu: Sbaa. Noyau: Herman, Tonnet, Ghaddari, Vander Cammen, Alalabang, Musset-Quintais, Baudot, Besson, Dheur, Detienne, Api-Kidanda, Gendebien, Laloux, Prso, Tashima, Bangoura, Chenkam, Fofana.

La claque prise à la Neuville par les Merles sera-t-elle digérée pour la visite de Cappelen, un concurrent direct de la colonne de droite ? Tout le monde l’espère dans l’entourage du matricule 156, le capitaine Loïc Vander Cammen en premier "L’avantage est que les matchs s’enchaînent rapidement", constate le citoyen de Spy, quelque peu mortifié en tant que défenseur d’avoir vu son équipe prendre cinq buts. Même si la défense namuroise a limité souvent les dégâts. "Nous devons nous concentrer sur la visite de Cappelen et reprendre des points à domicile, là où nous avons montré plus de détermination et d’envie avec des suites positives". Loïc Vander Cammen sait que la composition et surtout la disposition tactique devraient encore changer au vu des absents. Iscaye et Sbaa indisponibles, le côté droit devra être forcément revu. "Tout ce que j’espère est que nous reproduisions nos bonnes séances de la semaine le dimanche ". Le défenseur namurois croit les Merles capables d’enchaîner par une nouvelle victoire à domicile. "Cela nous relancerait à nouveau et j’espère aussi pour les matchs suivants. Nous sommes capables de glaner des unités à l’extérieur. C’est surtout au niveau mental que nous devons nous en persuader", estime l’intéressé. "Trois points à domicile et au moins un à l’extérieur, ce serait l’idéal", planifie-t-il. Une moyenne de champion en quelque sorte. Pour y arriver, Cédric Fauré devra trouver une formule magique pour la ligne d’attaque qui éprouve pas mal de difficultés à trouver le chemin des filets ou, comme contre les Zebra Elites, à se créer, une opportunité digne de ce nom. Il reste du travail mais il n’y a pas péril en la demeure.