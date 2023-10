"Comme l’a encore montré notre défaite dans le derby à Andenne, dame chance n’est pas avec nous pour le moment, se désole le coach visité, Jean-Philippe Pierre. Je suis malgré tout très satisfait de la prestation de mes joueurs. Nous abordons trois rencontres importantes, contre des adversaires directs. Arquet B en fait partie. C’est une équipe jeune, talentueuse et qui aime le beau jeu, avec quelques belles individualités. À domicile, nous devons nous imposer. Nous devons décoller au classement. J’ai vu une réaction à Andenne, lors du derby. Nous devons la confirmer."

L’attaquant Duchêne (entorse), Franssen (talon) et Labye (cuisse) devraient effectuer leur retour. A. Pierre et Vanderlinden rentrent de suspension. Lemmens (cheville) et Williquet (talon) sont blessés.

"Nous venons de perdre plusieurs matchs avec une petite différence de buts, entre autres sur des détails et des erreurs de jeunesse, regrette le T1 vedrinois, Alexis Gambier. Ce fut encore le cas contre Eghezée.

Le déplacement à Petit-Waret est un match plutôt sympa à engager. Je respecte beaucoup cette équipe qui, certes inconstante, ne mérite pas d’être à cette place."

Série B

Quatrième avec 14 points, Onhaye B reçoit Bioul, qui le talonne avec 12 unités. Un duel explosif pour le top 5.

Les Walhérois, qui ont signé un début de saison remarquable (13 sur 15), connaissent depuis trois semaines une baisse de régime, ne récoltant qu’un point sur neuf. "On est, de fait, dans le creux de la vague, avoue Arnaud Strulens. La qualité est toujours présente. mais ces derniers temps, nos premières mi-temps sont mauvaises. La seconde est meilleure, avec plus d’envie, mais on laisse des espaces. Après notre beau départ, on est aussi davantage attendus."

Les Walhérois auront à cœur de redorer leur blason. "Nos invités sont dans une spirale positive. Ce ne sera pas simple. Pour retrouver le chemin du succès, il faudra afficher plus d’envie et développer un jeu mieux construit. J’espère pouvoir recevoir l’apport de joueurs de D3."

Après un début de saison compliqué, avec trois points sur quinze, les Bioulois retrouvent des couleurs et viennent de signer trois succès de rang. "Ces derniers matches, j’ai enfin pu aligner la même équipe et travailler les automatismes. Tout le monde se sent concerné et il y a désormais de la concurrence. On est revenus à deux points de la quatrième et cinquième place. On a l’occasion d’intégrer le top cinq. Sur le synthétique walhérois, il faudra se montrer plus réaliste en zone de conclusion."