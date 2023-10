On a en effet profité de ce premier derby à domicile pour présenter toutes les équipes de notre centre de formation, mais aussi pour inviter et remercier les autorités communales et nos sponsors. Les premiers nous ont aidés au niveau du nouvel éclairage LED des terrains 1 et 2, que nous inaugurerons officiellement ce samedi. C’était primordial, car l’ancien devenait limite par rapport aux normes. Et, avec autant d’équipes et donc d’entraînements, c’était nécessaire. Au niveau énergétique, on y gagne aussi.

Tout baigne, pour votre D3 !

C’est exceptionnel ! Zéro but encaissé à ce moment-ci, c’est énorme. On ne pouvait pas espérer plus. Il y avait déjà eu le beau parcours en Coupe. Avec un peu d’amertume par rapport à l’élimination, mais c’est derrière nous. Le championnat, lui, a super bien démarré. L’équipe vient de perdre ses premiers points à Monceau, dans un match très engagé et partagé. On enchaîne avec la venue de Tamines, qui commence à tourner et à remonter au classement… Ce départ est le fruit d’un travail de plusieurs années, avec un noyau qui ne subit que de petites retouches et des jeunes qui ont gagné en expérience. Et un staff dont il faut souligner le boulot tactique et physique. L’ossature défensive générale en découle aussi. Enfin, jusqu’ici, on n’a pas eu de grosses blessures, dans un noyau quand même limité. J’ai toutefois une pensée pour les jeunes Igor Petit et Arthur Bodart. Et pour Max Afflisio, qui attend le feu vert médical pour reprendre.

Les joueurs évoquent ouvertement le titre. Et le comité ?

Ces dernières années, on parlait de tour final. Peut-être parce qu’il y avait chaque fois des “ogres” sur notre route. On se muait donc en outsiders. Ici, on fait clairement partie des favoris, mais on n’est qu’à la mi-octobre. Et le Crossing est toujours là, ainsi que d’autres. On approche de la fin de la première tranche. Si on la gagne, on reverra peut-être nos ambitions à la hausse. Sportivement, on a des envies et la montée en est une. Mais il n’y a aucune pression du comité par rapport à cela.

Le club peut-il encore progresser ?

Au niveau des infrastructures, on est très contents de ce que l’on a, mais on arrive déjà à certaines limites, qui freinent notre évolution. D’autant qu’il y a encore de la demande au niveau des jeunes. Et qu’on souhaite toujours améliorer la qualité de notre formation. Des projets sont sur la table, comme la transformation du terrain 3 en synthétique, l’aménagement d’une petite aire de jeu entre celui-ci et la buvette, et des vestiaires supplémentaires. Cela prendra un certain temps, mais on y travaille. On peut aussi se développer dans le foot féminin.

On a remarqué la présence d’un kop. Une nouveauté, non ?

C’était une demande des joueurs. Les résultats font qu’on attire plus de supporters, mais il n’y a pas que ça. Un petit kop, qui s’est baptisé Ultras Onhaye, s’est donc créé, avec des parents de jeunes qui suivent l’équipe A. On espère que ça se développera, mais dans le respect des valeurs du club. Je voudrais aussi souligner les bons débuts de la P2, qui regroupe tous des jeunes du club, sans aucun renfort. Ce qui est très rare. Cela leur permet de se frotter au foot adultes, avant de venir, qui sait, frapper à la porte de la D3.