Rester dans le bon wagon

Méan et Bonneville sont certainement à créditer d’un bon début de saison, même si les deux formations appelées à s’affronter ont connu récemment un petit coup de frein. Le podium s’est quelque peu éloigné et personne ne veut perdre encore plus de terrain à l’issue de ce duel. Michaël Bouchat, le coach de Méan en est bien conscient: "cela s’est joué sur des détails. De plus, mon secteur offensif est quelque peu décimé sans que je n’aie de vraies solutions, regrette-t-il. Nous devons repartir du bon pied pour rester accrochés au bon wagon. Venir à bout des Orangés constitue un beau challenge à relever pour restaurer la confiance".

Grégory Licour, le mentor bonnevillois, a bien saisi l’enjeu pour ses troupes: "Prenons-nous Méan au bon moment ? Notre adversaire semble un peu dans le creux, continue-t-il. Après un petit coup de mou, nous avons bien rectifié le tir dimanche dernier. Pour venir à bout de cette solide formation, impressionnante quand elle est en forme, nous devons rester concentrés et appliqués. Il faudra aussi être costauds dans les duels car les Andennais possèdent un bon physique. Pour ma part, j’ai un pion important qui ne sera pas sur la pelouse, en la personne d’Alexandre Étienne. Je devrai trouver la parade pour pallier son absence".

Division 4 B

Choc psychologique à Floreffe ?

Le successeur de Vincent Collet, Frédéric Delcomenne, n’entamera pas sa reprise en mains des Bleus de manière aisée. La venue d’Emines B, une formation solide et ayant bien débuté sa saison, met déjà le Sambrien devant une rencontre difficile. "Delco" qui donnait son premier entraînement jeudi ne se pose pas trop de questions:

"Si ce groupe est second au classement, c’est qu’il a du potentiel, estime le néo-coach des Floreffois, qui compte bien y ajouter sa petite touche personnelle. Je ne connais pas beaucoup nos adversaires mais je me préoccupe davantage de nos propres qualités." Son noyau ne comptera plus plusieurs joueurs comme Beqiri, Hysenaj ou Vojvoda. "La porte est ouverte s’ils veulent revenir. D’autres devraient nous rejoindre".

Après sa défaite contre le leader, Saint-Gérard, Émines rend visite à son dauphin. "Ce lourd revers a eu le mérite de nous remettre les pieds sur terre. Il reste encore du travail", entame Louis Marchal, le T1 éminois.

Un bon résultat à l’ombre de l’Abbaye, permettrait à ses troupes de rebondir. "Il y aura un petit piment supplémentaire. Floreffe est le club où j’ai joué des cadets jusqu’en équipe première. L’envie de mes joueurs est bien présente et pourrait nous aider à contrarier notre adversaire." B.J.

Division 4 C

Le grand chelem pour Hastière ?

Le calendrier n’a pas gâté les Hastiérois en leur proposant une série de gros matchs face à des concurrents directs. Un parcours du combattant dont ils se sont tirés avec succès jusqu’ici, au grand plaisir du président Florian Istace: "malgré un menu corsé, nous n’avons pas trop à nous plaindre. C’est le moment d’enchaîner tant que nous sommes en forme".

Il pointe trois raisons qui rendent sa formation aussi impériale pour l’instant. "Après notre dégradation de P3, seuls deux joueurs nous ont quittés. La cohésion est donc une arme importante. Ensuite, nous avons bien renforcé les postes où cela était nécessaire avec l’arrivée de quatre joueurs d’Onhaye. Enfin, notre coach Quentin Mathieu, avec son expérience de nationale, et son staff ont aussi apporté énormément au noyau".

Du côté des Frontaliers, en légère perte de vitesse, l’occasion est belle de se relancer. Maurice Delobbe, le coach, affirme d’ailleurs que sa formation ne viendra pas en victime consentante: "même s’il me manque trois ou quatre éléments, mon noyau offre des solutions et ce sera l’occasion pour les réservistes de montrer que j’ai tort de les mettre sur le banc. L’envie de bien faire est présente et nous visons au moins un point". B.J.

DIVISION 4 D

La Sommenoise sur sa lancée ?

L’Entente Sommenoise qui sort d’une série de deux victoires reçoit Graide qui compte quatre points. Du côté des visités, Quentin Benoit espère que ses joueurs continueront sur la bonne lancée des dernières semaines. "Nous allons essayer de profiter de la bonne dynamique qui semble s’installer au sein de l’équipe pour accrocher cette équipe et faire un nouveau résultat face à une équipe de Graide que je ne connais pas vraiment", dit l’entraîneur Quentin Benoit dont l’équipe, en pleine reconstruction, semble de plus en plus à l’aise dans ce championnat. "Il a fallu le temps que tout se mette en place, qu’on trouve un équilibre et une organisation, tant au point de vue tactique, du travail ou de l’implication des joueurs. Désormais, les briques sont en place. Il n’y a plus qu’à continuer à grandir et à construire. Même si nos résultats sont bons, nous avons toujours la même envie et les mêmes ambitions à savoir pour cette année. Il est donc aussi important de garder tout le monde concerné pour continuer et pourquoi pas, viser plus haut dans le futur." En face, c’est aussi une équipe en pleine construction qui va se présenter là-bas. Les joueurS de Yohan Masson viennent de signer quatre revers d’affilée et espèrent bien se relancer pour recoller au ventre mou du classement. A-L.F