Anhée est avant tout une grande famille

Rencontre avec un coach discret, qui n’avait pas hésité une seconde, à rejoindre les "Orangés".

Éric Jonckers, depuis combien d’années êtes-vous actif à Anhée ?

J’entame ma quatrième saison dans ce club, mais la première fut très courte, avec la Covid. Lors de la deuxième, nous avons terminé quatrième, mais n’avons pas joué le tour final. Profondeville et Bioul étaient classés derrière nous, mais avaient gagné chacun une tranche. Et la troisième a été la bonne, avec ce titre de champion.

Vous êtes actuellement 9e avec 11 points. Logique ou étonnant ?

Je dirais logique, en rapport avec nos ambitions de départ. Comme toute équipe, nous essayons de nous fixer des objectifs d’avant-saison et nous espérions 12 points après huit matchs. Nous en avons 11. Nous sommes dans le bon, je pense.

D’après vous, quels sont les points forts de votre noyau ?

C’est avant tout le collectif. Sur le noyau de la saison passée, 17 sont restés et les nouveaux, Camara, Kurbali, Weynant, Becker et Marchal, ont tous le profil recherché. J’ai également intégré dans le groupe le jeune Basile Antoine. À 17 ans, il incarne parfaitement les valeurs du club. Il a très vite pris sa place dans l’équipe et nous apporte toute son insouciance.

Si l’on comprend bien, l’ambiance et l’esprit de famille sont très importants au sein du club ?

Oui, bien sûr. Avec le comité et son président Marc Matisse en tête, nous essayons de toujours montrer une belle image du club. Il faut savoir perdre et l’accepter. Le foot n’est qu’un jeu et doit le rester.

Mais, avec ce bon début de compétition, allez-vous revoir vos ambitions sportives à la hausse ?

Oh que non, nous allons continuer à prendre match par match. Il faudra, je pense, prendre une moyenne de 12 points par tranche pour s’en sortir. Le plus important, pour nous cette année, est d’essayer de faire monter notre P4, dans laquelle il y a beaucoup de jeunes, afin de diminuer l’écart de divisions entre nos deux équipes.