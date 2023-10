160 sourires offerts par Cap48

Du Rugby adapté

Sur le terrain synthétique, au cœur de la piste d’athlétisme, une initiation Rugby est donnée par le Royal Rugby Namur. "On y fait du Mix and Hability Rugby, c’est une variété du Rugby ouverte à tous, et également aux personnes déficientes, explique Emmanuel Davin, manager du groupe melting drop. Concrètement, cela ne change pas énormément du rugby tradionnel car le but est d’être le plus proche possible des règles de ce sport. Évidemment, à certains moments, c’est adapté, mais les activités proposées sont les mêmes que l’on fait à l’entraînement, à savoir le plaquage, les percussions, et d’autres activités ou il faut apprendre à se passer la balle, et à se déplacer avec".

Au niveau des ballons, il existe aussi une adaptation ludique selon un code couleur. "Chaque côté du ballon correspond à une couleur et à un logo. En fonction de la façon dont ils attrapent le ballon, un certain type de passe est à faire. Le plus de ce type de rugby est surtout de passer du bon temps collectivement, il n’y a pas d’esprit de compétition."