Respectivement troisième et deuxième de P1 voici deux ans, les deux équipes se retrouveront ce samedi, pour leur troisième sortie de cette édition 2023-2024. "Et ce sera déjà important, surtout pour nous. Car tous les matchs à domicile compteront double, cette saison", confie le coach anhétois, Alain Boreux. Dont les troupes ont connu une défaite (3-1 à Walhain C) et une victoire (3-1 face à Lesse & Lhomme B) jusqu’ici. "Soit, une équipe qui joue le top 3 chaque année et une autre qui est montée de P1 avec nous et fait ainsi figure de concurrent direct. On a donc un peu de mal à se situer avant de recevoir Ciney, qui a déjà une saison de promotion au compteur."

Son collègue cinacien n’est pas loin de partager le même sentiment. "Ce déplacement à Anhée constituera un bon test pour nous", affirme René Malengreaux, qui a vu ses ouailles décrocher un point contre Floreffe, puis les trois face à Jemeppe. "J’ai été étonné de ce résultat face aux Floreffois, qui souhaitent remonter en nationale. Ce n’était sans doute pas plus mal de les affronter tout de suite. Car, d’ici quelques semaines, quand la mayonnaise aura pris avec leurs nouveaux joueurs, ce sera sûrement une autre chanson. Quant aux Jemeppois, ce sont plus eux qui ont perdu que nous qui avons gagné, tellement ils ont commis des erreurs dans les deux premiers sets, avant de se réveiller."

Si le coach cinacien s’attend à un duel compliqué, cela tient aussi à l’absence annoncée de Thomas Devresse. "Il a joué les deux premiers matchs avec nous, mais il doit avant tout participer au sauvetage de la P1, dont il est aussi le coach. Ce samedi, c’est donc un “réserviste” qui prendra sa place. Mais pour le reste, tout roule. Non, on n’a réalisé aucun transfert entrant. On veut faire confiance aux jeunes prometteurs du club. Certains nous ont d’ailleurs déjà accompagnés (NDLR: tels Pablo Cliche ou Marius Leclercq). "

Un libero de dépannage

Du côté mosan, on s’est également montré discret sur le marché des transferts. "Seul Frédéric Remiche a arrêté et on avait déjà accueilli Dorian Nicolas, qui était libre, en janvier. Par contre, on a perdu un de nos deux liberos, Benjamin Desprets, pour toute la saison, à la suite d’une blessure à l’épaule nécessitant une opération. C’est un de nos trois passeurs, Gilles Proot, qui fait office de second libero, vu les circonstances", explique le coach anhétois, qui a déjà dû composer avec quelques soucis pendant la préparation. "Plusieurs joueurs, comme Raphaël Bador, Axel Marichal, Marvin Nicolas et Maxime Hosselet, ont été blessés en cours de route. Mais on partait avec un noyau de quatorze éléments. Et, en tant que montant, on ne poursuit pas d’autre objectif que le maintien. Le forfait général de Walhain B nous a déjà un peu rassurés en ce sens. Et la série paraît équilibrée, hormis deux ou trois gros calibres. Je pense que même le dernier affichera quelques victoires, à la fin."

Les Condrusiens, eux, ont mis le curseur un peu plus haut. "On va essayer de viser la 4e ou 5e place, en s’amusant et en intégrant progressivement nos jeunes", conclut l’ex-entraîneur de la sélection francophone.