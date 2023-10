Trois épreuves de plus au challenge namurois

Et au niveau régional, ce boom se confirme également. Notamment avec le Stevens Cx Trophy, le challenge namurois de fun-cross. Un précieux outil de promotion de la discipline et de chouettes rendez-vous hivernaux pour des participants de plus en plus nombreux. Qui, cette année, vont être gâtés. Car ils auront souvent l’occasion de pédaler dans les sentiers, prairies ou sous-bois de la région.

"Nous aurons, pour cette nouvelle édition, dix-sept épreuves, trois en plus que l’an dernier. C’est notre record", souligne David Hottias. "Cela commence à faire beaucoup. Je me demande si ce n’est pas trop, mais ce n’est que mon avis. Mais avec plusieurs nouvelles épreuves, comme celles de Gedinne ce week-end, Farciennes, Floreffe, Schaltin ou Erpent, nous allons désormais dans tous les coins de la province. Il y avait d’ailleurs une demande pour aller plus dans le sud du Namurois."

Ce sera déjà le cas avec le rendez-vous de Gedinne. "Ce sera costaud pour commencer, répond, en rigolant, David Hottias. On y annonce un des circuits les plus spectaculaires et, surtout, les plus durs de la région !"

Mais cela n’a pas l’air de refroidir les cyclocrossmen et cyclocrosswomen, puisqu’il y avait déjà plus d’une centaine de pré-inscrits en milieu de semaine. "Comme ces dernières années, il y aura à nouveau un classement général tout au long de cette édition du Stevens Cx Trophy, termine David Hottias. Mais nous ne voulons pas imposer trop d’épreuves aux jeunes. Ils auront donc droit à un certain nombre de jokers, en fonction de leur catégorie d’âge. Leurs meilleurs résultats seront comptabilisés."

Le calendrier: 14/10 Gedinne ; 21/10 Farciennnes ; 29/10 Pontaury ; 1/11 Pontaury ; 4/11 Chimay ; 11/11 Sombreffe ; 12/11 Philippeville ; 19/11 Schaltin ; 25/11 Sart Dames Avelines ; 3/12 Beauraing ; 16/12 Awagne ; 24/12 Mettet ; 31/12 Mettet ; 7/01 Velaine-sur-Sambre ; 14/01 Floreffe ; 21/01 Erpent.