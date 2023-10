NATOYE B: blessée: Lemineur ; retour: Lambert

BONINNE B: blessée: Plenevaux ; incertaine: Philippe

Nouveau derby pour les Natoyennes - 15 jours après s’être inclinées à Profondeville - face à Boninne qui jouera pour sa part son premier duel face à un voisin namurois. "C’est le week-end de kermesse à Natoye, on va avoir du monde, se réjouit le coach condrusien, Amory Cleymans qui espère pouvoir fêter la première victoire de la saison. Attention qu’en face, il y a des tops joueuses qui évoluent en R1 comme Hubaut ou Fivet. Et derrière, les jeunes ont de la bouteille aussi." La bonne nouvelle pour Natoye est le retour de Mathilde Lambert. "Mathilde apporte son expérience au groupe qui est tout de même fort jeune. Elle amène aussi des points, son retour est intéressant", souligne son entraîneur, toujours privé de Lemineur, blessée.

Les Boninnoises ont réagi comme il le fallait après leur claque à Braine, en faisant le job contre Ottignies. "Dommage qu’on galvaude notre bel avantage de 15 points au repos mais Ottignies est une belle équipe, reconnaît le mentor namurois, Florent Seidoff qui retrouve Natoye B, qu’il a affronté la saison passée avec le Mosa. Je suis un peu surpris de les retrouver à cette place au classement, je l’avoue car il y a des jeunes éléments comme Clabodts ou Giaux qui évoluent avec la R1 et qui sont très fortes avec des valeurs sûres comme Gilkinet ou Delvaux. Il faudra se méfier mais on se doit de remporter notre premier derby."

Alleur - Profondeville (d. 13 h)

PROFONDEVILLE: blessées: Detrembleur et Pierret ; incertaines: Bouillon et Lizin.

Dans une mauvaise passe, les Sharks sont conscientes qu’une réaction doit arriver le plus tôt possible. "J’ai conscientisé les filles mardi à l’entraînement et en un an et demi que je coache cette équipe, c’est la meilleure séance que j’ai vu, souligne le coach mosan, Jordan Mouchart qui aura un effectif réduit pour ce déplacement. Si je répète que nos débuts de rencontre conditionnent la suite, il faut aussi montrer l’envie nécessaire. Car sur papier, Alleur a un noyau plus complet et plus fort mais avec du fighting, on peut passer au-dessus."

Loyers - Templeuve (s. 20 h 30)

LOYERS: au complet

Après un revers plus que logique à Belleflamme, les Loyersoises reçoivent les promues de Templeuve qui sur le papier, sont à la portée des filles de Jean-Jacques Jacobs. En cas de succès, les Rouges garderaient un bilan équilibré de trois victoires pour autant de défaites et resteraient dans la première partie de tableau de la R2DA.