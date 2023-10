Sans les leaders D3, les joueurs R2 ont l’occasion de se reprendre après leur contre-performance à Beez. "À domicile, l’opportunité est à saisir car Musson est du même calibre que Beez, confie le coach, Nicolas Gowenko, d’autant qu’ils performent davantage chez eux, moins à l’extérieur. C’est logiquement à notre portée mais dans un contexte difficile puisque nous ne sommes pas épargnés par les blessures: Mertens est out pour la saison et Nelkofski (entorse) s’absente un mois. "

Beez – Verviers (s. 20h30)

BEEZ: absents: Chapelle, Géradon.

Dépourvu de deux éléments importants, à savoir Chapelle et Géradon, Beez compte toutefois donner son maximum contre Verviers, un des favoris de la série affichant déjà un beau bilan (4V-1D). "Nous savons que nous sommes capables du meilleur comme du pire, avoue le coach, Didier Prinsen. On aura toutes nos chances si nous parvenons à accrocher le début de rencontre, face à une formation dont le but avoué est de retrouver l’élite régionale au plus vite. "

Natoye – Olympic (s. 21h)

NATOYE: au complet.

Avec deux victoires en cinq matchs, Natoye ne répond pas pleinement aux attentes. "Je n’arrive toujours pas à trouver les raisons de ces moments creux qu’on rencontre à l’extérieur, admet le coach, Bastien Gilain. Suite à ce bilan, on se met inutilement sous pression puisqu’on se doit de l’emporter ce samedi afin de rester dans le bon wagon. En tout cas, on corrige à l’entraînement les lacunes observées lors de l’analyse vidéo du match à Linthout. La constance sera de rigueur. "