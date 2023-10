17-15, 8-17, 14-13, 11-15

NAMUR: Whitted 14 (1x3), Rodrigues 15 (2x3), Hucorne 2, Zelnyte 13 (3x3), Hartmann 11 (3x3), Bully 5, Remacle, Boosten, Davreux, Chirishungu.

BENFICA : Cruz 12 (1x3), Goncalves 7, Ipparagirre 3, Jourdain 6, Martins 7, Barbosa 5 (1x3), Barreiros, Cooper 8 (2x3), da Silva, Karim, Baptista, Shematsi 4.

La rencontre débute sous les meilleurs auspices pour Namur, comptant rapidement six points d’avance grâce à deux tirs à distance, d’Hartmann puis Zelnyte (2-8). Barbosa met à profit les largesses namuroises pour ramener Lisbonne à -1. Rodrigues prend ensuite le jeu à son compte mais Martins, entrée dix secondes plus tôt, lui répond immédiatement. C’est un nouveau shoot d’Hartmann puis Rodrigues aux lancers, après s’être faufilée dans la défense lisboète, qui rendront un léger viatique aux Mosanes. Les Namuroises sont trop permissives aux rebonds, tout en insistant à distance sans grande réussite, ce qu’elles finissent par regretter. Benfica, bien emmené par Cooper, passe un 9-0 à cheval sur les 1er et 2e quarts, reprenant le lead par la même occasion (22-15, 12'). Zelnyte et Rodrigues, d’un trois points qui manque de ressortir après un tour dans l’anneau, ramènent le Basket Namur Capitale au contact, avant une bonne finition de Whitted à l’intérieur (24-25). S’ensuivent cinq minutes d’échanges brouillons qui n’accoucheront que d’un panier de plein jeu – un floater de Bully sur la défense lisboète – et d’une ribambelle de fautes. Il reste 30 secondes à jouer dans cette première mi-temps lorsque Jourdain marque enfin pour Lisbonne, mais Carolina Rodrigues répond sur le buzzer (27-32). Au retour sur le parquet, les Namuroises prennent l’ascendant sur un bon tir de Whitted et une contre-attaque rondement menée par Hucorne (+10, 22’). Les Portugaises réagissent de suite par Goncalves et Cruz (36-39) mais, heureusement pour un Namur muet durant quatre minutes, manquent toujours de réussite à distance. Enfin servie inside, Whitted relance son équipe, les filles de José Araujo accélèrent et reprennent neuf unités d’avance. En fin de quart, la montée de Jourdain fait du bien au Benfica, recollant à 41-45. La tension monte d’un cran en début de 4e et c’est seulement après trois minutes qu’Hartmann plante un premier panier de plein jeu, de loin (41-50). Si les Namuroises commettent trop de pertes de balle, Lisbonne pèche toujours à la finition. L’écart se stabilise, avant que Zelnyte propulse Namur 12 points devant à l’entrée du money-time (46-58, reste 3’). Malgré un léger retour portugais, Namur tient bon et empoche cette première rencontre d’Eurocup !