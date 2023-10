Avant de recevoir les Lupipontaines ce week-end, les Cinaciennes ont loupé le coche à Libramont ce mercredi, au bout d’un match à nouveau accroché: "Nous sommes retombés dans nos travers après la mi-temps, alors que nous avons compté une dizaine de points d’avance, regrette le coach condrusien, Nicolas Maigret. On sait que tous les matchs seront durs, mais la saison est encore longue et les joueuses, bien conscientes de nos difficultés offensives, sont toujours déterminées à se battre. Ce sera compliqué contre Pont-de-Loup mais nous jouerons évidemment le coup à fond."

Haneffe – Boninne C (s. 17 h)

BONINNE: au complet

Enchaînant les bonnes prestations, Boninne se rend chez un concurrent direct ce samedi. "Elles sont fortes physiquement et cela sera sans doute difficile dans leur salle, mais c’est un match important pour nous mettre sur de bons rails au classement, souligne Jérôme Lefranc, dont l’équipe a montré un excellent visage après la pause ces dernières semaines. On espère ne pas attendre la deuxième mi-temps pour prendre les devants cette fois, même si nous ne devons pas bouder notre plaisir."

Namur C – Ganshoren (d. 15 h 15)

NAMUR: blessée: Chirishungu.

Malgré ses quatre défaites de suite, Namur est sur la bonne voie aux yeux de son coach, Aurélien Garraux: "Je ne connais pas bien cette équipe de Ganshoren mais nous nous concentrons de toute manière sur notre jeu. Nous échouons de peu à chaque fois, en restant dans le match jusqu’à la fin. On évolue dans le bon sens même si c’est compliqué dans la tête de certaines filles, compétitrices, d’accepter les défaites. Nous ne devons pas perdre de vue notre objectif de formation et que l’équipe est en reconstruction en ce début de saison, nous pouvons et devons rester positifs."