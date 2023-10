CINEY: au complet.

Face au solide noyau cinacien, Namur sera démuni de quelques cadres. "En déplacement avec la D1, Sara Remacle et Boosten sont d’ores et déjà annoncées absentes, énumère le coach, Jérémie Palix. L’incertitude plane toujours autour de Hucorne, gênée par une entorse. Bref, je m’appuierai sur les jeunes, en lesquelles j’ai confiance, afin de contrarier ce prétendant au top 4 en pleine maturité. Mais nous avons déjà prouvé que, dans de mauvaises dispositions, nous pouvons sortir de gros matchs."

En face, Ciney craint fortement le jeu namurois. "Cette équipe exploite les rapides transitions offensives, aime les tirs extérieurs et opte souvent pour le 1 contre 1, rappelle le coach, Jurgen Van Meerbeeck. Ensuite, les shooteuses suivent le ballon et obtiennent alors beaucoup de deuxièmes chances. Si on ne peut pas stopper ces intentions, on est au-devant de grands problèmes. Par ailleurs, comme Namur a tendance à scorer énormément malgré tout, notre attaque devra répondre aux attentes."