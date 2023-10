Toujours en problème d’effectif, Ciney s’attend encore à un match compliqué ce week-end face à une équipe d’Alleur qui n’a encore subi qu’une seule défaite. "Ce n’est pas ce match que nous devons cibler mais je n’en attends pas moins une réaction de mes joueurs, principalement dans le secteur défensif, explique le coach Grégoire Jacques. L’équipe manque d’expérience, c’est clair, mais la mentalité doit être là qu’importe le résultat."

Maffle – Profondeville (s. 20 h)

PROFONDEVILLE: blessés: Schevers, Sprimont.

Dernières équipes encore invaincues, Maffle et Profondeville se retrouvent ce week-end pour la place de leader. "C’est encore trop tôt que pour faire de ce match un match décisif mais c’est une belle occasion de marquer les esprits, concède le coach namurois Thomas Dustin. Maffle est une équipe sympathique contre qui il est toujours agréable de jouer mais nous ferons tout pour rester invaincus le plus longtemps possible."

Gembloux – Liège (s. 19 h)

GEMBLOUX: blessé: Seki-Kandi.

Malgré un très beau succès à Waremme, Gembloux doit encore retrouver la confiance et compte bien profiter de la venue de Liège pour y parvenir. "Il faut se méfier de cette jeune équipe mais, chez nous et avec un peu de confiance retrouvée après le succès à Waremme, nous ne devons penser qu’au succès, affirme le coach Marc Mesureur. Nous ne devons plus douter de nous mais nous concentrer sur notre jeu et ce que nous savons faire."