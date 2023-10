Des ambitions différentes pour Jemeppe et Dinant

Huitièmes (avec quatre points en autant de rencontres), les Jemeppois du Mini Star n’ont pas manqué leur entrée dans l’antichambre de l’élite. Leurs invités ne peuvent en dire autant. Valeur sûre de la N2B, le BF Dinant, antépénultième, n’a pas (encore) trouvé sa vitesse de croisière. Le derby (20 h 30) devrait permettre de jauger les forces en présence. "Nous jouerons sans pression, face à une équipe qui reprend du poil de la bête après un début difficile , précise le CQ jemeppois, Rémi Warnier. Dinant est, sur papier, nettement plus complet. Nos invités ont des ambitions logiquement plus élevées que les nôtres. Mais, sur un match, rien n’est fait. Nous ne serons plus coachés par Salim Boukaftane, qui prônait essentiellement un jeu basé sur le futsal avec des joueurs provenant exclusivement du football."