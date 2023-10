Privés de T. Beaujean et de Stas, en fin de rencontre vendredi passé, les Andennais retrouvent des conditions semblables à la saison dernière pour recevoir Esneux. "Nous avions le match en mains, nous sommes malheureusement encore fébriles à cause de notre fragilité physique, expose Jacques Stas, l’entraîneur des Oursons. Nous devons engranger un maximum à domicile mais, Depouhon et R. Beaujean étant malades, nous sommes dans des conditions spéciales ce week-end. Les jeunes pourront s’aguerrir davantage."

Aubel – Loyers (d. 15 h)

LOYERS: blessé: Gailly.

En déplacement à Aubel, toujours invaincu, le coach loyersois attend de ses joueurs qu’ils soient plus constants offensivement pour espérer forger un résultat. "C’est la belle surprise de ce début de championnat et ce ne sera pas facile là-bas, face à leur zone 1-3-1. J’essaye de remettre les joueurs en confiance mais le problème est identifiable: nous devons afficher la fraîcheur nécessaire pour développer notre jeu offensif durant 40 minutes au lieu de 20."