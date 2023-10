Ciney se méfie des jeunes Louvanistes

Impuissants la semaine dernière à Sprimont, les Belgradois retrouvent une équipe qu’ils connaissent bien – et sans doute plus abordable – avec la venue de Ninane. Outre la saison dernière, les deux équipes se sont rencontrées cette année en coupe de Belgique avec à la clé un succès pour les Namurois mais le coach Didier Thémans n’en reste pas moins prudent: "C’est effectivement une équipe qui nous réussit bien mais, en coupe, il leur manquait deux joueurs. Le fait qu’ils n’aient encore rien gagné nous pousse d’autant plus à la prudence, prévient-il. J ouer à la maison reste un avantage mais il faudra surveiller de près les artilleurs adverses, capables de s’enflammer si on les laisse faire. Bien que nous n’ayons encore qu’un seul succès à notre actif, pour deux défaites face à deux équipes encore invaincues, nous n’avons aucune raison d’être inquiets. D’autant que nous continuons de progresser et que la confiance est intacte."