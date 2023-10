Arthur Alexandre arrête à la maison

Il a figuré dans le bon peloton, samedi, sur la Flèche Mosane. Arthur Alexandre est arrivé dans le groupe qui a sprinté pour la huitième place, à Profondeville. Pour s’y classer 25e, juste derrière Gabin Laurent. "J’espérais faire mieux, glisse-t-il. Je me sentais très bien en début d’épreuve, dans la montée du Herdal. Mais la répétition a fait mal. D’autant que je n’avais pas un super-entraînement dans les jambes. Je n’avais par exemple plus effectué de sortie de plus de cent kilomètres ces derniers temps. J’ai craint, en fin de course, d’être victime de crampes."