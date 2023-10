Lorens Lecertua champion en Alpine Europa Cup

Une année révée

Pour une première saison au sein de ce championnat, le jeune loup a été servi, en visitant notamment Spa-Francorchamps ou encore Barcelone. "J’ai vécu une très belle année en Alpine Elf Europa Cup, affirme le garçon de 16 ans. Ce championnat m’a permis de murir et de parfaire mon approche de travail. Gestion des pneus et bagarre en piste, j’ai aussi beaucoup appris en vue d’un passage en GT4. Ce fut une formidable école."

Pour Lorens, ce titre est important, car il pourrait bien lui ouvrir des portes. "C’est certainement le plus beau moment de ma carrière. C’est la consécration d’une magnifique saison et le fruit de beaucoup de travail. Avec l’équipe, nous avons réussi à monter en puissance au fil des épreuves et nous n’avons pratiquement pas commis d’erreur. Aujourd’hui, tous nos efforts ont été récompensés. En début d’année, j’étais loin de m’imaginer un tel épilogue. J’avais l’ambition de me battre pour les podiums, voire les victoires dans le classement des Juniors, mais je ne parlais pas de titre. Tout s’est construit de course en course. Ce sacre est mon tout premier en sport automobile, il a donc une saveur très particulière !"

Dimanche, le jeune talent soutenu par le Centre Alpine Brussels et le Centre Alpine Luxembourg a malheureusement été contraint à l’abandon en Course 2 à cause d’un contact avec un autre concurrent au départ.