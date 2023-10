CINEY: Collet 3 (1x3), D’haens 2, Simon 12 (1x3), Colin 5 (1x3), Bouqué 6, Legros, Dachelet 10, Cappelle, Michel 5 (1x3).

Finalement privé de Lucie Royen et Charlotte Absil, Ciney est devant de six points à la mi-temps, avant de craquer dans le troisième quart et de laisser filer une nouvelle rencontre assez pauvre offensivement. Tournant à 47 points/match depuis le début de saison – y compris la pointe à 61 unités contre Namur en ouverture –, c’est la cinquième défaite en autant de parties pour les Condrusiennes qui sont au pied du mur avant la réception de Pont-de-Loup, invaincu en championnat et tombeur de la D1 de Charleroi en Coupe de Belgique la semaine dernière.