Fraire et Malonne visent un premier succès en P1

"Comme Profondeville n’a pas débuté de la meilleure manière sa saison, il voudra certainement tout donner pour lancer son championnat, se méfie Jérôme Hecq. À nous de prendre avec sérieux ce match et de rester dans la même dynamique que face à Fernelmont."

Également à la chasse d’un premier succès, Malonne accueillera Erpent. "C’est un match forcément compliqué contre une équipe expérimentée et habituée à jouer le haut du classement, avertit Antonin Gilet. J’attends une réaction de mes joueurs suite au non-match à Beez. Il est temps de montrer un autre visage et que certains cadres prennent plus de responsabilités offensivement. Défensivement, on doit montrer plus de cohésion, ce qu’on n’est pas encore parvenu à faire durant toute une rencontre."

Du côté d’Erpent, Pierre-Yves Delveaux se veut prudent: "C’est un nouveau match compliqué car il n’est jamais facile de se déplacer à Malonne, prévient ce dernier. Il faudra essayer d’être présent défensivement tout en essayant de retrouver de bonnes sensations dans notre secteur offensif et de rester concentré durant quarante minutes."