Namur: Sbaa suspendu, Khaida "out"

Bousculés par les jeunes du Sporting Charleroi (5-0), les Merles de Cédric Fauré retrouveront la pelouse du stade Adeps pour une rencontre importante dimanche face à Cappellen, une équipe qui comptabilise sept points, comme les Namurois. Un match que Mehdi Khaida manquera une nouvelle fois. "On attend toujours des précisions de sa lésion au genou, précise le coach Cédric Fauré. Les ligaments sont touchés mais on ignore la gravité. "

Le défenseur Iscaye soigne une déchirure et revient doucement dans le coup. C’est encre trop tôt pour le voir dans la sélection. Exclu samedi à La Neuville, Adel Sbaa est suspendu.

D2 ACFF

Meux: encore des choix pour Laurent Gomez

À part Kenny Paulus et Clément Mazy qui a repris les entraînements, Laurent Gomez dispose de toutes ses cartouches avant d’accueillir Hamoir. Les Verts viseront le 12 sur 12, surtout qu’ils auront le soutien de toute l’école des jeunes du club, présentée en avant match.

"Il n’y a pas de suspendu et tout le monde mérite de jouer, il faudra donc faire des choix en fonction du style de jeu de l’adversaire", souligne Laurent Gomez qui avait "envoyé" Renzulli, Rosy et Farikou en P1 le week-end dernier. "Mais ce n’est jamais par sanction, c’est une gestion de groupe", ajoute le coach, satisfait de l’implication des joueurs qui viennent renforcer le noyau B.

Rochefort: Lazitch et Fioré toujours incertains

Les Rochefortois semblent avoir digéré la défaite face au leader montois en s’entraînant bien lundi et mardi. Ils se déplaceront à Jette dimanche après-midi pour y affronter l’Union St-Gilloise B. Pas de suspendu dans le groupe de Jeffrey Rentmeister mais deux incertitudes: Corentin Fiore et Grégory Lazitch, absents le week-end dernier, ont repris progressivement. "Mais ils restent incertains", précise le coach.

Nathan Gosselain poursuit sa revalidation alors que Carlos Uhia est proche d’un retour dans le groupe. Il s’est échauffé samedi puis a travaillé avec le kiné. Il revoit son chirurgien dans quelques jours.

D3 acff

Aische: mise au point

Les Aischois disputaient un match amical mardi contre la P2 de Frasnes. "Le score (4-4) est anecdotique, je voulais donner du temps de jeu à ceux qui en ont moins, souligne Jérôme Patris. Et ce que j’ai vu m’a bien plu. " Avant cette partie, le coach a pris la parole 25 minutes pour une mise au point après son entrevue avec le président lundi. Entrevue qui faisait suite à la dernière fin de match tendue entre certains supporters et quelques joueurs. "On ne cautionne pas ça mais ce sont des choses qui se passent dans toutes les équipes, à tous les niveaux, précise Jérôme. Il n’y a pas de souci dans le groupe. Aucune sanction sportive n’a été prise mais on attend une réaction sur le terrain dimanche à Belœil."

Tamines: retour d’Erdogan

Les blessés reviennent progressivement dans le coup chez les Taminois à l’exception de Vassart et Owane, toujours en revalidation. Bulfon a repris avec le groupe, tout comme Gourad. Suspendu la semaine dernière, Erdem Erdogan est sélectionnable pour le derby à Onhaye.

Onhaye: les jeunes sur le terrain avant le derby

Doublement jauni à Monceau, Josué Bastin est suspendu ce week-end. "Hormis Max Afflisio qui attend toujours des nouvelles plus précises de son médecin concernant son problème au genou, le reste du groupe est à ma disposition", souligne Lionel Brouwaeys. Le coach Walhérois rappelle que De Vriendt et Leclef ont joué diminué le week-end dernier et que Lambert n’est pas encore à 100%.

Si Mattéo Puche se réentraîne avec le groupe, les jeunes Igor Petit et Arthur Bodart, tous les deux blessés au genou, attendent des jours meilleurs. Le premier a rendez-vous chez le spécialiste le 19 tandis que le second a entamé sa rééducation après son opération des croisés. Samedi, avant le derby, le club mettra en lumière les 24 équipes de jeunes du club.

Ciney: "Ça tourne carré pour le moment"

Ciney accueillera Arquet probablement sans "Doug" Dehon. "Il a fait sa dernière infiltration au pied et ne s’entraînera pas de la semaine, confirme Manu Rousselle. On ne prendra aucun risque samedi." Poncelet et Lambrechts se plaignaient d’une petite gêne sans gravité et devraient pouvoir s’aligner. Michels rentre de suspension et croise Bruckner, "puni" à son tour pour trois jaunes. "On a eu une grosse discussion mardi dans le vestiaire, ajoute Manu Rousselle. Ça tourne carré pour le moment, avec des erreurs individuelles qui se multiplient. On espère enfin une réaction."

Arquet: suspension terminée pour Benothman

Sorti blessé samedi, Arthur Delmarcelle soigne une "belle" entorse de la cheville. Il ne devrait pas être opérationnel pour le derby à Ciney. Au contraire de Greg Martin, revenu aux entraînements après son séjour à l’étranger. Bilel Benothman est aussi de retour après avoir purgé sa troisième et dernière journée de suspension le week-end dernier. "Arthur Mathieu s’entraîne pratiquement normalement, ajoute le T2 Greg Lamy. Par contre, il faudra encore un peu de temps pour revoir Yedi Vuza, toujours en délicatesse avec son tendon d’Achille après être resté un an sans jouer." Enfin, Karabagli poursuit sa revalidation.

Couvin: Derenne très douteux

Toujours sans le moindre point, Couvin espère enfin récolter quelque chose dimanche face à Perwez. Ce sera sans doute toujours sans Rafik Gouzli. "Il travaille comme intérimaire et ne reçoit son horaire pour le week-end que le mercredi, détaille Ronald Sagwou. C’est compliqué pour lui." Outre le jeune Français, deux autres joueurs sont très incertains. Guillaume Derenne a joué à Tamines avec une petite douleur au niveau des adducteurs et a dû faire l’impasse en début de semaine tandis que Noah Mungongo traîne une blessure depuis le match à Jodoigne. Vincent Ravyedts et Yann Yedoh sont toujours à l’infirmerie.