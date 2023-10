Une épreuve qui innove à Perwez

Le 6 kilomètres est remporté par un ancien élève de l'école. Sacha Thiry, athlète de l'Ocan, s'impose avec une grosse trentaine de secondes d'avance sur Pierre Michels et Cyril Bontijnck. "Je suis cycliste en junior à Marchovelette, mais en hiver, j'aime varier les plaisirs, pour les couleurs de l'Ocan. J'avais déjà gagné l'an dernier, et je remettais donc mon titre en jeu. Nous nous détâchons assez vite à 5, jusqu'à la première difficulté où je parviens à accélérer le rythme et lâcher mes adversaires", commente le vainqueur. Chez les filles, le podium est formé par Aline Van Kerrebroek, Alixe Triolet et Coralie Lambot.

Parti initialement pour le 18 kilomètres, Fabrice Etienne renonce et se contente du 12 kilomètres, pour rejoindre par la suite ses enfants, partis en balade sur le 6 kilomètres. "Connaissant peu la région, la découverte était agréable. Nous démarrons avec le long parcours, relativement vite. Je me retrouve derrière un groupe de six concurrents, 3 sur le petit, 3 sur le long parcours. Vers le 3e kilomètre, avec une petite accélération, je dépasse un à un les autres concurrents pour me retrouver en tête vers le 6e kilomètre et ne plus la lâcher. Je pense que certains sont partis trop rapidement", commente l'expérimenté traileur. Antoine Marquet et Nicolas Vankerckhoven se contentent des places d'honneur. Céline Misson écrase la concurrence féminine et décroche une large victoire. Le plus long parcours est remporté par Thibault Gillet et Pauline Antoine.

Sur la version longue du run and bike, Grégory Close et Harry Belluz font partie des rares athlètes à se lancer sur le long parcours de 18 kilomètres. Le duo monte sur la plus haute marche du podium avec près de 19 minutes d'avance. "Le parcours est assez campagnard et roulant, avec cinq belles côtes. Malheureusement, sur le long parcours, il n'y a pas de concurrence féroce. Nous faisons très vite le trou et prenons le temps de profiter de la région, de la météo et des ravitos", s'amuse Greg.

6 km : HOMMES : 1. Sacha Thiry 24.05, 2. Pierre Michels 24.40, 3. Cyril Bontijnck 24.43, 4. Thibault Petit 27.14, 5. Antonin Garot 27.50 ; FEMMES : 8. Aline Van Kerrebroeck 31.41, 13. Alixe Triolet 35.05, 18. Coralie Lambot 36.26, 22. Tya Carrier 37.55, 23. Diana Verlaine 38.31

12 km : HOMMES : 1. Fabrice Etienne 48.38, 2. Antoine Marquet 51.19, 3. Nicolas Vankerckhoven 52.48, 4. Frédéric Tilkens 53.14, 5. Samuel Rasir 01.02.43 ; FEMMES : 9. Céline Misson 01.14.44, 12. Jessica Boigelot 01.17.33, 14. Séverine Pineur 01.18.05, 15. Christel Daniaux 01.21.54, 17. Maité Furundarena 01.24.23

18 km : HOMMES : 1. Thibault Gillet 01.16.09, 2. Nathan Delvaux 01.19.22, 3. Samuel Jacquet 01.19.52, 4. Didier Darte 01.26.32, 5. Didier Dendal 01.38.17 ; FEMMES : 8. Pauline Antoine 01.47.17, 10. Nathalie Mohimont 01.56.09, 13. Muriel Maquigny 01.59.12, 14. Ariane Chardon 01.59.13

Run and bike 12 km : HOMMES : 1. John Lejeune 44.27, 2. Antonin Pinon 45.28, 3. Baptiste Beaupain 48.48 ; MIXTES : 4. Xavier Honnay 50.19, 5. Arnaud Masschaele 51.09, 10. Dimitri Flamand 01.01.11 ; FEMMES : 15. Juliette Beaupain 01.08.14, 18. Jeanette Sohet 01.10.14, 22. Mathilde Chavet 01.15.45

Run and bike 18 km : HOMMES : 1. Grégory Close 01.16.04, 2. Xavier Sohet 01.35.03 ; MIXTES : 1. Bertrand Wavreille 01.31.59, 4. Caroline Houart 01.42.33, 5. Olivier Kinet 01.44.28