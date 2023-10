Un maximum de tours de 1,7 kilomètre à courir en 3 heures à Winenne

Pas moins de 32 équipes de 2 à 5 coureurs participent ce samedi au Relais des Fougueux. Le concept est simple, durant 3 h, réaliser un maximum de boucles sur un circuit long de 1,7 kilomètre. Chez les garçons, les Men in Cap, des coéquipiers au Cap Beauraing, se montrent les plus efficaces dans leur tactique. Justin Comté, Pierre-Alexandre Jacquemin, Jérémy Wanet, Alexis Mathieu et Théo Suray. À eux 5, ils réalisent un total de 39 tours, soit 66,3 kilomètres en 3 h 00, soit un tour de plus que leurs premiers concurrents. " Nous décidons de partir en tête dès le début. Nous enchaînons les boucles à tour de rôle, en augmentant petit à petit notre avance. On s’amuse tout en se donnant à fond, ce qui nous fait un bon entraînement, à vive allure ", souligne Jérémy, membre de l’équipe gagnante.