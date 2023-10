Limogeage de Vincent Collet à Floreffe, "Delco" arrive

Etre second à trois points du leader ne garantit pas forcément une place stable comme T1 comme l'a vécu une nouvelle fois malheureusement Vincent Collet, le coach floreffois après la même mésaventure à Lesve la saison dernière. "Cela peut paraître bizarre avec un 21 sur 24", reconnait le président floreffois, Jean-Marie Scohy. "C'est surtout son attitude irrespectueuse à mon égard et celle du coach des gardiens qui a fait déborder le vase, expose celui-ci. Je ne pouvais pas laisser passer un tel comportement sur lequel il n'a pas voulu s'excuser". Pour Vincent Collet, d'autres éléments sont intervenus et il hésitait déjà à partir de lui-même auparavant. "Malgré une bonne ambiance dans les vestiaires et des résultats probants, l'ambiance autour du terrain, nauséabonde, était irrespirable. De plus, le président et le vice-président voulaient sans cesse se mêler du sportif. Les joueurs étaient critiqués autour du terrain. Je suis pompier depuis 33 ans et jamais je ne me suis fait incendier autant en si peu de temps. C'est presque un soulagement car je ne prenais plus aucun plaisir". Reste à voir si les joueurs amenés par le désormais ex-coach vont rester. Le remplaçant de Vincent Collet est déjà connu. Il s'agit de Frédéric Delcomenne. Il ne fait en tout cas pas bon d'être entraîneur dans cette série vu que le dernier renvoyé en date est le 4e cette saison (Jemeppe, Onoz et Lesve B).