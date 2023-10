Julien Deneyer vers Paris pour le record de l’Enduroman?

La course contre la montre se termine pour Julien Deneyer. Parti dimanche à 11h20 de la Marble Arch à Londres, il a bouclé les 140 kilomètres de course à pied en 16h53. Il s’est octroyé une petite heure de repos avant d’attaquer la traversée de la Manche à la nage, entre Douvres et Calais. Après 3h22 de transition, il s’est mis à l’eau.