Julien Deneyer: un record du monde sans plaisir entre Londres et Paris

Aucun plaisir, de la première à la dernière minute

Un triathlon de l’extrême qui ne se déroule pas comme prévu. Entre des vomissements dès le 40e kilomètres de la course à pied, des conditions climatiques pas si simples que cela dans la traversée de la Manche à la nage, malgré un coefficient de marée plutôt positif, des erreurs de parcours de la part du juge en charge de guider les accompagnants sur la partie vélo, des routes bloquées et enfin, des embouteillages, Julien subit totalement son Enduroman. "Je ressens un sentiment d’accomplissement énorme. Pourtant la souffrance est là depuis 48 h comme je n’ai jamais souffert auparavant. Cette fois, je clos le chapitre Enduroman définitivement et je referme le livre. J’ai pensé à abandonner des dizaines de fois, déjà après 50 kilomètres de course à pied. Au final, je me demande encore comment je me retrouve là, à l’arrivée. Arriver au bout, avec une minute de moins qu’un gars fameusement costaud, c’est génial !", souligne Julien, en pensant à Lionel Jourdan, précédent recordman avec un temps de 49h24.

1 h 30 livré à lui-même

Pourtant, que cela soit après la course à pied, après la natation, ou encore après les quatre premières heures de vélo, peu y croient vraiment à ces instants. Julien semble absent, vidé, à bout de force. Ce n’est que vers 3h du matin qu’il reprend considérablement du poil de la bête. Il trouve un rythme sur le vélo et récupère son retard. Le staff commence à réellement croire qu’il est possible d’aller chercher ce record mondial. Et puis, un moment d’inattention, et Julien n’est plus là. Le juge emmène l’assistance sur l’ancien parcours vélo, alors que Julien suit la trace de son GPS, qui l’emmène sur le nouveau parcours, modifié suite à des travaux. Pendant près d’1 h 30, l’ophtalmologue est livré à lui-même, sans ravitaillement. Les espoirs de record semblent à nouveau compromis. Les voitures suiveuses retrouvent la bonne trace et enchaînent les kilomètres. Julien est retrouvé alors qu’il ne reste plus que 62 kilomètres à parcourir, en moins de 2 h 24. Tous les espoirs renaissent. Boosté, Julien vole vers Paris. Un dernier doute persiste: l’accès aux Champs Élysée, en pleine journée, va-t-il être possible, sans perdre trop de temps. Au final, au terme d’un sprint incroyable, Julien arrive au-dessus des Champs et stoppe son chrono. L’écran affiche 49 h 23.

Mais le juge n’est pas là. Ce sont finalement les dirigeants d’Enduroman qui valident le record du papa de 39 ans, qui décroche, pour la seconde fois, le record mondial en améliorant son propre chrono de 3 h 07… Exploit!

Comparatif des records

20 août 2019 (Deneyer)

Course à pied: 15 h 52

T1: 8 h 08

Natation: 13 h 14

T2: 2 h 21

Vélo: 12 h 55

TOTAL: 52 h 30

6 août 2020 ( Jourdan)

Course à pied: 13 h 18

T1: 4 h 59

Natation: 17 h 01

T2: 2 h 15

Vélo: 11 h 51

TOTAL: 49 h 24

10 octobre 2023 (Deneyer)

Course à pied: 16 h 53

T1: 3 h 22

Natation: 13 h 43

T2: 1 h 54

Vélo: 13 h 31

TOTAL: 49 h 23