Julien Deneyer nouveau champion du monde de l’Enduroman

Jamais deux sans trois

L’Enduroman, cette course reliant Londres à Paris d’une traite par la course à pied, la natation et le cyclisme, Julien Deneyer l’avait déjà essayée à deux reprises. Si la première tentative s’était soldée par un abandon, la seconde avait déjà été un record pour le Wépionnais. "C’est ma dernière participation, et avoir le nouveau record est une fierté, mais je ne me fais pas d’illusions, je n’ai qu’une minute d’avance, il sera battu. Quelqu’un aura peut-être plus de chances avec les conditions. Pour moi, le principal, c’est d’avoir réussi à battre mon temps et de m’être surpassé."