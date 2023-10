Hockey en salle: le club d'Anhée disputera ses matchs à Bellevue

Ces activités ne concerneront plus que les jeunes. "On ne réalignera pas d’équipe seniors en division 3, annonce le dirigeant. Cela devenait trop compliqué, avec des joueurs qui venaient souvent de loin. On va donc se concentrer sur nos formations U14 et U12. D’autant que le nombre d’adhérents augmente dans ces tranches d’âge. Et que les parents s’impliquent beaucoup. On verra si, d’ici un an ou deux, on peut relancer une équipe adultes en s’appuyant sur nos ados, qui auront encore bien évolué et proviennent de la région."

En vertu de la réforme entérinée lors de l’AG de mars, la formule des championnats prévoit dorénavant un match par week-end, en alternance à domicile et en déplacement, pour chaque équipe (sauf celles de DH). "Nos U14 joueront le samedi et nos U12 le dimanche, chaque fois le même week-end à Dinant", précise Esteban Fallay, qui suit pour l’instant les progrès de ses jeunes Hérons (U14) en outdoor, sur le terrain de Jambes.