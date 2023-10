Flore Evrard: une reprise sans pression

Après sa mésaventure à Lugano, Flore Evrard a repris pied dans la compétition belge sous les couleurs de Haasrode Leuven. Avec un premier déplacement délicat à Anvers, ce samedi, en match d’ouverture (3-0). "C’est une équipe de qualité, mais je ne sais pas si c’est un si gros morceau que ça. Je pense qu’à domicile, ce sera plus disputé, assure la Namuroise. Leur salle est spéciale, très grande et très haute. Avec Charleroi, je n’ai jamais gagné là-bas. Mais on a abordé cette rencontre comme je l’espérais, sans pression. Notre objectif était le maintien et, avec le forfait de Genk, on en est déjà assurées. Tout ce qui viendra sera donc du bonus. Les Anversoises, par contre, visent une qualification en Coupe d’Europe, ce qui les obligeait déjà à nous battre ce week-end."

Le score des deux premiers sets (26-24 et 25-23) en dit assez sur l’âpreté des débats. "On a bien commencé, mais on a manqué un peu de finition pour clôturer le premier set. Dans le suivant, on s’est vite pris quelques points dans la vue et, si on a réussi à recoller, on n’est pas parvenu à passer au-dessus. Et dans le troisième, on s’est un peu écroulé, moralement", détaille Flore, qui a vite retrouvé ses marques. "C’était marrant, car j’ai retrouvé beaucoup de joueuses que j’avais déjà affrontées auparavant. Je savais donc comment défendre et bloquer contre elles. Je ne me suis en tout cas pas sentie dépaysée."

Une bonne répétition

L’ex-Dauphine a eu l’occasion de s’acclimater à sa nouvelle formation, cet été. "On a fait beaucoup de tournois triangulaires à domicile, pendant la préparation. Cette formule engendrait forcément un temps d’attente, entre le premier et le troisième match, qu’on disputait en tant qu’équipe visitée. On a aussi connu quelques petits bobos. Les résultats n’ont pas été merveilleux, mais on a remporté 1-3 notre dernier amical, en Hollande. Et je crois que cela a participé à notre entrée en matière assez sereine de samedi", note l’aînée de la fratrie Evrard, qui côtoie deux autres francophones à Leuven. "Il y a Yasmine Aït-asmane, une centrale qui vient de la région de Charleroi et évoluait à Nivelles, en N3, la saison passée. Le fossé est important, mais elle a une belle personnalité. La seconde est Déborah Lafalize, qui est née à Arlon mais a fait toutes ses classes en France, où elle a habité à partir de ses 2 ans. Elle vient de Michelbeke", explique Flore Evrard, enchantée de son retour sur les terrains. "Je suis contente de reprendre et, surtout, de retrouver un rythme plus régulier, maintenant que le championnat a débuté", conclut celle qui travaille dans une entreprise pharmaceutique du Brabant wallon.